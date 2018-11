Wiener Börse startet höher- ATX gewinnt 0,52 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.151,36 Zählern um 16,25 Punkte oder 0,52 Prozent über dem Donnerstag-Schluss (3.135,11). Bisher wurden 171.296 (Vortag: 161.911) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Bei den Einzelwerten setzten sich die beiden im Frühling in den ATX eingezogenen Werte AT&S (plus 1,99 Prozent auf 18,44 Euro) und FACC (plus 1,58 Prozent auf 15,42 Euro) im Eröffnungshandel an die Indexspitze. Dahinter notierten die Ölaktien OMV (plus 1,33 Prozent auf 47,09 Euro) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,22 Prozent auf 70,50 Euro). Die Ölpreise lagen am Vormittag fast zwei Prozent im Plus.

