Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag höher

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.159,51 Punkten nach 3.135,11 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 24,4 Punkten bzw. 0,78 Prozent.

Gute Vorgaben aus den USA haben am Vormittag europaweit die Aktienmärkte gestützt. Weiter im Blick bleiben jedoch die neuesten Entwicklungen rund um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Am Vortag hatten mehrere Mitglieder der britischen Regierung, darunter Brexit-Minister Dominic Raab, ihren Rücktritt erklärt, weil sie das vereinbarte Abkommen nicht mittragen könnten. Premierministerin Theresa May bekräftigte jedoch am Abend, trotz der Widerstände am Abkommen festhalten zu wollen. Ob sie dafür jedoch eine Mehrheit im Parlament erreichen wird, ist völlig offen.

Was Konjunkturdaten angeht, könnten vor allem US-Zahlen zur Industrieproduktion im Oktober Impulse liefern. Analysten erwarten weiteres Wachstum.

Bei den Einzelwerten begaben sich die Aktien des steirischen Leiterplattenherstellers AT&S auf Erholungskurs und stiegen als stärkster ATX-Wert um 2,77 Prozent auf 18,58 Euro. Zuvor hatten sie vor dem Hintergrund einer schwachen Branchenstimmung vier Handelstage in Folge teils deutlich nachgegeben.

Unter den ATX-Schwergewichten wurden Erste Group (plus 1,51 Prozent auf 36,22 Euro) und voestalpine (plus 1,33 Prozent auf 31,13 Euro) am stärksten nachgefragt. Im Branchenvergleich gehörten die Ölaktie OMV (plus 1,05 Prozent auf 46,96 Euro) und Schoeller-Bleckmann (plus 0,79 Prozent auf 70,20 Euro) zu den größten Gewinnern. Die Ölpreise lagen nach ihrer jüngsten Abwärtsbewegung am Vormittag wieder klar im Plus.

Etwas schwächer zeigten sich hingegen Immobilienwerte. Im ATX verloren CA Immo 0,73 Prozent auf 29,76 Euro, Immofinanz 0,28 Prozent auf 21,06 Euro und s Immo 0,26 Prozent auf 15,36 Euro. Im breiter gefassten ATX Prime gaben Warimpex um 1,77 Prozent auf 1,11 Euro nach, Buwog auf 0,39 Prozent auf 30,56 Euro und UBM Development 0,28 Prozent auf 36,20 Euro.

Der ATX Prime notierte bei 1.594,69 Zählern und damit um 0,71 Prozent oder 11,32 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 23 Titel mit höheren Kursen, elf mit tieferen und einer unverändert. In zwei Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 251.848 (Vortag: 255.585) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,78 (7,34) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA140 2018-11-16/10:02