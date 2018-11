Mountainfilm 2018 - Fantastische Welten in den Schluchten des Balkan

Graz (APA) - Es wird kein Zufall sein - die Landschaftsbilder in „Ungezähmtes Albanien“ von Barbara Puskas und „Peaks of the Balkans“ von Peter-Hugo Scholz beim Mountainfilmfestival Graz erinnern in ihrer Wucht und Majestät an die „Herr der Ringe“-Trilogie. Die Streifen, die sich mit Mensch und Natur in dem Kleinraum am Rand Europas beschäftigen, wurden am Donnerstag einem begeisterten Publikum gezeigt.

Die Doku „Ungezähmtes Albanien“ der Österreicherin Barbara Puskas tritt in der Kategorie „Natur & Umwelt“ an. Der 52-minütige Film, der u.a. mit „Peaks of the Balkans“ im Block im Blauen Salon des Congress Graz gezeigt wurde, malt mit der Kamera geradezu ein liebesvolles Bild des Landes im Südosten Europas. Zu den klassischen Reiseländern zählt es nicht, und das ist irgendwie auch sein Glück. So hat sich Unberührtes erhalten können. Einen Teil dazu haben wie auch im Kosovo die Balkan-Kriege der 1990er-Jahre beigetragen. So schlimm es klingt, aber militärische Sperrgebiete und verminte Grenzpfade schonten zumindest die Natur. Albanien hat mittlerweile 14 Nationalparks deklariert, was hoffen lässt, dass die einzigartigen Ensembles - fast weglose Berge, ungestaute Flusstäler und unberührte Mündungsgebiete in die Adria - so bleiben können.

In dem in der Kategorie „Menschen & Kulturen“ gezeigten „Peaks of the Balkans - Im Himalaya des Balkan“ des Deutschen Peter-Hugo Scholz wird in leider nur ziemlich kurzen 27 Minuten der gleichnamige Trail vorgestellt - fast 200 Kilometer Wege im Dreiländereck Kosovo-Albanien-Montenegro. „Friedensweg“ heißt der Fernwanderweg im Prokletije-Gebirge auch. Er führt über zehn Tagesetappen durch Gebiete, die noch vor 20 Jahren umkämpft und vermint waren. Geräumt haben einheimische Spezialisten mit Unterstützung der multinationalen Schutztruppe im Kosovo, KFOR. Scholz fängt mitunter das typische Talent der Bewohner des Balkans zur Improvisation ein - für die Fahrt über den in karstigen Schluchten liegenden, atemberaubenden Koman-Stausee östlich von Shkodra nimmt man einen zum „Schinakel“ umgebauten alten Mercedes eines Einheimischen.

Einen einzigen Vorwurf könnte man Puskas und Scholz vielleicht machen - wunderbare Bilder von wilden Landschaften und freundlichen, offenen Menschen sorgen in der Regel irgendwann für „Overtourism“. Die Menschen in den unberührten Gebieten von Albanien, Montenegro und Kosovo könnten zwar von den Wanderern profitieren und ein Auskommen haben, das ihnen die Landwirtschaft nicht mehr bietet. Aber es steht zu befürchten, dass wie in allen früheren „Paradiesen“ Straßen, Hotels, Seilbahnen und diverse fragwürdige Erlebnisparks Platz greifen. Das hätten die Schluchten des Balkan nicht verdient. Und seine menschlichen und tierischen Bewohner auch nicht.

