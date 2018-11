NEOS fixierten Liste für Gemeinderatswahl in Salzburg

Salzburg (APA) - Als letzte der größeren Fraktionen im Salzburger Gemeinderat haben am Donnerstagabend auch die NEOS ihre Liste für die Kommunalwahlen am 10. März kommenden Jahres fertiggestellt. Spitzenkandidat und gleichzeitig auch Bewerber um das Amt des Bürgermeisters ist der 25-jährige Lukas Rößlhuber, der erst vor zwei Monaten zum Baustadtrat aufgestiegen ist.

Rößlhuber löste in der Funktion Barbara Unterkofler ab, die nach der Ankündigung ihrer Kandidatur für die ÖVP vom Stadtrats-Posten abberufen wurde. Unterkofler rangiert bei der Volkspartei auf Listenplatz 2. Bei den Pinken folgen hinter Rößlhuber auf den weiteren Plätzen Landesfinanzreferent Matthias Moritz, Nevin Öztürk, Ismail Uygur, Klubobmann Andreas Hertl, Günter Eckerstorfer und Martina Arnhof. Als Wahlziel gaben die NEOS das Erreichen des Ergebnisses von 2014 vor, bei dem sie fünf der 40 Sitze im Stadtparlament und einen der fünf Plätze in der Stadtregierung holten, wenn auch den Stadtrat mit nur sechs Stimmen Vorsprung vor der FPÖ.

Die Liste der NEOS wurde in einem dreistufigen Verfahren erstellt. Bei einem zunächst abgehaltenen Online-Voting mobilisierten zwei türkischstämmige Bewerber die meisten Unterstützer, die sich nun auf den Plätzen drei und vier wieder finden. Klubchef Hertl lag nur an vorletzter Stelle der insgesamt 13 Bewerber. In der zweiten Stufe hat der Parteivorstand das Ergebnis des Votings korrigiert und dabei Hertl und Moritz deutlich nach vor gereiht. Am Donnerstagabend wurden bei der Mitgliederversammlung noch einmal Punkte vergeben und so die Liste fixiert. Für die Position des Spitzenkandidaten hatte Rößlhuber einen Gegenkandidaten.

