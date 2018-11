Jährliche Inflationsrate im Euroraum auf 2,2 Prozent gestiegen

Brüssel (APA) - Die jährliche Inflationsrate ist sowohl im Euroraum als auch in der Europäischen Union im Oktober 2018 bei 2,2 Prozent gelegen - gegenüber 2,1 Prozent im September, gab Eurostat am Freitag bekannt. In Österreich lag die Teuerung mit 2,4 Prozent leicht über dem Durchschnitt. Die höchste jährliche Rate wurde in Estland mit 4,5 Prozent gemessen, am niedrigsten war sie in Dänemark mit 0,7 Prozent.

Im Oktober 2017 hatte die Inflation im Euroraum noch 1,4 Prozent und in der EU 1,7 Prozent ausgemacht. Hinter Estland lagen (Rumänien (4,2%) und Ungarn (3,9%), Bulgarien (3,6%), Lettland und Belgien (beide 3,2 %), Luxemburg und Litauen (beide 2,8 %) sowie die Slowakei und Frankreich (beide 2,5 %). Die gleiche Teuerung wie Österreich wiesen Deutschland, Schweden und Großbritannien auf (alle 2,4%). Spanien und Slowenien (beide 2,3%) lagen ebenfalls noch über dem Durchschnitt.

Unter dem Durchschnitt lag die Inflation in Malta (2,1%), Tschechien (2,0%), den Niederlanden und Zypern (beide 1,9%), Griechenland (1,8%), Finnland, Italien und Kroatien (alle 1,7%), Polen (1,5%), Irland (1,1%), Portugal (0,8%) und Dänemark (0,7%). Gegenüber September 2018 ging die jährliche Inflationsrate in acht Mitgliedstaaten zurück, blieb in fünf unverändert und stieg in vierzehn an.

