Steirische Ökoregion Kaindorf „exportiert“ Konzept in die Niederlande

Kaindorf bei Hartberg (APA) - Die Ökoregion Kaindorf in der Oststeiermark „exportiert“ ihr Know-how über den Humus-Aufbau zur Bindung von CO2 nun auch ins Ausland: Eine 17-köpfige Regierungsdelegation aus der niederländischen Provinz Friesland hat sich zwei Tage lang das Konzept der Steirer angeschaut und am Freitag eine Übernahme-Vereinbarung unterzeichnet. Projekte in Belgien und Slowenien sollen folgen.

Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt sich die Ökoregion im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit den Vorteilen des Aufbaus von Humus durch Landwirte. Bisher haben sich rund 200 Ackerbauern in ganz Österreich beteiligt und bewirtschaften zusammen rund 2.000 Hektar nachhaltig. Die Maßnahmen machen die Böden fruchtbarer und Wasser kann deutlich besser gespeichert werden. Dafür kann beim Dünger gespart werden und Starkregen sowie Wind können den wertvollen Humus nicht mehr so leicht abtragen. Zusätzlich speichert Humus CO2 im Boden.

Gerald Dunst, Leiter der AG Landwirtschaft der Ökoregion Kaindorf, rechnet vor: „Würde man die von unseren Humus-Landwirten in ganz Österreich nachweislich erzielten Ergebnisse summieren, würde das umgerechnet auf die gesamte Ackerfläche Österreichs ein jährliches Einsparungspotenzial von rund 14 Mio. Tonnen CO2 ergeben - bei entsprechender Unterstützung der Landwirte erheblich mehr.“

Die Provinz Friesland, wo 75 Prozent der Fläche landwirtschaftlich genutzt wird, hat die Vorteile des Humus-Aufbaus erkannt. „25 Prozent der weltweiten Setzkartoffel-Produktion kommen aus unserer Provinz. Durch die intensive Produktion ist unsere Umwelt belastet. Unsere Herausforderungen liegen in der Grundwasserqualität, in der Biodiversität, im Wassermanagement sowie im Klima- und Energiebereich. Deshalb suchen wir nach Möglichkeiten, in der Landwirtschaft nachhaltiger zu agieren, um die natürlichen Ressourcen für unsere Nachkommen zu sichern“, schilderte Michiel Schrier, Mitglied der friesischen Landesregierung und dort für das Ressort Umwelt und Boden verantwortlich.

Neben den Umweltvorteilen soll das Projekt auch das Image der Landwirte aufpolieren, denn sie würden in den Niederlanden für viele Probleme verantwortlich gemacht. Als Lösung habe man sich Ideen außerhalb der Landesgrenzen angesehen und „mit der Ökoregion Kaindorf den richtigen Partner gefunden“, so Schrier. Franz Titschenbacher, Präsident der Landwirtschaftskammer Steiermark, hält die Ökoregion für einen Vorreiter. Bereits 2011 hat sich Kaindorf als erste Plastiksackerl-freie Region Österreichs einen Namen gemacht.

Finanziert werden die Landwirte von Unternehmen, die ihren nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß mit Zertifikaten abgelten. Pro nachweislich gespeicherter Tonne CO2 im Boden erhalten die Bauern 30 Euro. Auf diese Weise kompensieren Firmen ihren CO2-Überschuss auf freiwilliger Basis.

Die Sanierung der Ackerböden steigert den Humus-Anteil, wodurch der Einsatz von Spritz- und Düngemitteln reduziert werden kann. Durch die zusätzliche Speicherung von Wasser bleiben Ernteerträge auch während Trockenperioden erhalten. Zusätzlich filtert Humus und schützt damit das Grundwasser besser vor Nitrat-Belastungen. Seit 2007 sind laut der Ökoregion rund 257.000 Euro an Unterstützung an die Landwirte geflossen. Am 21. und 22. Jänner 2019 finden zum die 13. Mal die „Humus-Tage“ in Kaindorf statt. Experten aus dem deutschsprachigen Raum diskutieren vor rund 400 Tagungsteilnehmern aus sechs Ländern - darunter auch die neuen Partner aus Friesland.