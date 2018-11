Löger erwartet Einigung auf EU-Budget 2019

Brüssel (APA) - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) geht von einer Einigung zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament beim EU-Haushalt für 2019 aus. Die Brexit-Unsicherheiten haben laut Löger keinen Einfluss auf die EU-Budgetverhandlungen.“Wir gehen in den Verhandlungen davon aus, dass es zu einer Lösung im Bereich des Brexit kommen wird, in welcher Form auch immer“, sagte Löger am Freitag in Brüssel.

Löger sagte, die Verhandlungen könnten in die Nacht hinein gehen, „vielleicht steht auch noch der Montag bereit“. Er erwarte aber eine Lösung noch am heutigen Freitag.

Auch die Staatssekretärin im deutschen Finanzministerium, Bettina Hagedorn, sagte zur Unsicherheit über Großbritanniens EU-Austritt in Hinblick auf das EU-Budget: „Wir vertrauen darauf, dass die Briten Wort halten. Letzten Endes haben wir uns darauf verständigt, dass sie bis 2020 weiter ihren Beitrag zahlen werden, und davon gehen wir jetzt erst einmal aus. Was die aktuellen Entwicklungen in Großbritannien bringen werden, sehen wir dann.“

Das Europaparlament fordert rund 2,3 Mrd. Euro mehr als die EU-Staaten. In absoluten Zahlen würde der EU-Haushalt gegenüber 2018 um rund zwei Prozent steigen, wenn es nach den EU-Staaten geht: Liegen die Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Jahr noch bei 160,7 Milliarden Euro und die tatsächlichen Zahlungen bei 144,8 Milliarden Euro, so sollen diese 2019 auf 164,1 Milliarden bzw. 148,2 Milliarden Euro erhöht werden. Das Europaparlament will die Verpflichtungen auf 166,3 Milliarden Euro und die Zahlungen auf 149,3 Milliarden Euro ausbauen.

Am stärksten wollen die EU-Staaten die Ausgaben erhöhen beim Fonds für Asyl, Migration und Integration (plus 55,8 Prozent), bei Investitionen in die Infrastruktur im Rahmen von „Connecting Europe“ (plus 26,5 Prozent), beim Bildungsprogramm Erasmus plus (10,4 Prozent) sowie im EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 (plus 5,8 Prozent).

Den größten Stolperstein in den Budgetverhandlungen sieht das Finanzministerium in der Flüchtlingshilfe für die Türkei in Höhe von insgesamt drei Milliarden Euro. Die Staaten wollen zwei Milliarden Euro davon aus dem EU-Haushalt finanzieren, die restliche Milliarde über freiwillige, bilaterale Gelder der Staaten. Das EU-Parlament will, dass die EU-Staaten eine weitere Milliarde bilateral übernehmen, um mit den frei gewordenen Mitteln andere Bereiche aufzustocken. Löger hielt am Freitag an der Position der Staaten fest, auch aus Reaktionen des Parlaments ortet der Finanzminister „nicht mehr den Wunsch eines Aufdröselns“.

Eine Lösung soll im sogenannten Vermittlungsverfahren zwischen Rat und EU-Parlament gefunden werden. Das Verfahren sieht vor, dass eine Einigung bis spätestens 19. November erzielt werden muss. Wäre das nicht der Fall, müsste das EU-Budget monatlich auf Basis des laufenden Haushalts fortgeschrieben werden.