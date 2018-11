Fußball: Deutschland derzeit im selben EM-Quali-Topf wie Österreich

Wien (APA/dpa) - Deutschland könnte bei der Auslosung für die EM-Qualifikation für 2020 nicht im besten Topf landen. Nach derzeitigem Stand belegt der vierfache Fußball-Weltmeister im Ranking aller zwölf Teams der Liga A der Nations League nur den elften Platz und würde somit bei der Auslosung am 2. Dezember in Dublin nur in Topf zwei mit Österreich landen.

Mit einem Sieg am Montag gegen die Niederlande könnte das DFB-Team noch aus eigener Kraft den Sprung in Lostopf eins der zehn besten Teams schaffen. Auch eine Niederlage von Polen am Dienstag gegen Portugal würde der Mannschaft von Ex-Tirol- und -Austria-Trainer Joachim Löw helfen, um Topgegnern wie Weltmeister Frankreich in der Quali aus dem Weg zu gehen. Für die EM-Endrunde 2020 qualifizieren sich neben den zehn Gruppensiegern auch alle Gruppenzweiten.

Das aktuelle Ranking der zwölf Mannschaften der Nations League A:

Gruppenplatz Spiele Punkte Torverhältnis 1. Belgien 1 3 9 7:1 2. Frankreich 1 3 7 4:2 3. Spanien 1 4 6 12:7 4. Portugal 1 2 6 4:2 5. Schweiz 2 3 6 9:3 6. England 2 3 4 4:4 7. Italien 2 3 4 2:2 8. Niederlande 2 2 3 4:2 9. Kroatien 3 3 4 3:8 10. Polen 3 3 1 3:5 11. Deutschland 3 3 1 1:5 12. Island 3 4 0 1:13

Anm.: Top 10 nach Abschluss der Gruppenphase bei EM-Quali-Auslosung am 2. Dezember im ersten Lostopf ~