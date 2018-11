Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Freitagvormittag fester gezeigt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,95 Prozent höher bei 67,25 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag hatte er zuletzt bei 66,62 Dollar notiert.

Trotz der heutigen Kursgewinne dürften die Ölpreise aufgrund des Preiseinbruchs zu Wochenbeginn auf Wochensicht ein deutliches Minus verzeichnen, kommentieren die Analysten der Commerzbank. Dass die Preise am Vortag trotz deutlich stärker als erwartet gestiegener US-Lagerbestände mit einem Plus aus dem Handel gegangen waren, deute aber darauf hin, dass negative Nachrichten mittlerweile größtenteils eingepreist seien. „Denn nur so ist zu erklären, dass ein Anstieg der US-Rohölvorräte um gut 10 Mio. Barrel die Preise nicht weiter unter Druck setzte“, begründen die Analysten. Richtig nachvollziehbar sei der starke Lageranbau anhand von Daten zu Netto-Importen sowie zu Rohölverarbeitung und -produktion aber nicht.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Donnerstag auf 65,28 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Mittwoch hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 64,51 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich höher. Im Londoner Goldhandel wurde die Feinunze (31,10 Gramm) heute gegen 11.00 Uhr mit 1.216,32 Dollar gehandelt (nach 1.213,35 Dollar am Mittwoch).