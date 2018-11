EU-Abgeordnete fordert Ausschluss der rumänischen PSD aus EU-Fraktion

Bukarest (APA) - Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Ana Gomes hat sich in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit dem rumänischen Nachrichtenportal Hotnews für einen Ausschluss der rumänischen Regierungspartei PSD aus der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) ausgesprochen. Die PSD sei offenkundig von „korrupten Menschen wie (Parteichef) Liviu Dragnea“ vereinnahmt worden, so Gomes.

Die Partei bringe „Schande und politische Instabilität über Rumänien“ und schädige den guten Ruf der europäischen Familie, sagte die portugiesische EU-Abgeordnete. Gomes äußerte zudem erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Regierung unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila, den ab Jänner anstehenden EU-Ratsvorsitz zu stemmen, weil ihr „Engagement in puncto Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Respekt gegenüber der Justiz viel zu viele Fragen offen“ ließe.

Der ehemalige Vorsitzende der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D), der Österreicher Hannes Swoboda, habe „völlig Recht“ gehabt mit seiner Forderung nach einem umgehenden Ausschluss der PSD aus der S&D-Fraktion, fügte Gomes hinzu.

Zudem zeigte sich Gomes „zutiefst empört“ über die „derbe“ Geste des rumänischen Parlamentsvizes und PSD-Abgeordneten Florin Iordache, der der EU und parlamentarischen Opposition seines Landes am Vortag den Mittelfinger gezeigt hatte.

Die unter dem Deckmantel der Sozialdemokratie regierenden rumänischen Nationalpopulisten sind sich der dunklen Wolken, die sich über ihnen und ihrer Zukunft in der SPE/S&D zusammenbrauen, offenbar durchaus bewusst, und scheinen daher vermehrt auf ein Erstarken der Populisten und Europa-Gegner bei der Europawahl 2019 zu setzen. So sagte der wegen seiner Tiraden im Volksmund als „Kalaschnikow-“Abgeordnete verschriene PSD-Parlamentarier Catalin Radulescu am Donnerstag, dass Länder wie „Deutschland, Österreich, Frankreich und die Niederlande“ sich warm anziehen sollten - „ungerecht behandelte“ Mitgliedstaaten wie „Italien, Ungarn, Tschechien, Polen, Spanien“ und andere würden „schon bald gemeinsame Sache machen“ und ersteren zeigen, „wie die wahre Mehrheit in der europäischen Gemeinschaft aussieht“.

