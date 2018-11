Schach: Weltmeister Carlsen hat sich selbst als Vorbild

London (APA/dpa) - Das fünfte Remis machte Schach-Genie Magnus Carlsen zwar nicht glücklich, auf der WM-Pressekonferenz in London glänzte der Norweger aber und erntete großes Gelächter. Wer denn sein Idol sei, wurde der Weltmeister gefragt. Carlsen antwortete so schlagfertig wie sonst am Brett: „Mein Lieblingsspieler der Vergangenheit, das bin ich selbst - vor drei, vier Jahren.“

Carlsen ist also Carlsens größter Fan. Ob er seinem jungen Vorbild nun nacheifern könne? Carlsen: „Nein.“ Warum denn nicht? „Er hat bei der ersten WM die fünfte Partie gewonnen, und das habe ich nicht geschafft“, erklärte der 27-Jährige am Donnerstagabend. Zuvor hatten sich Carlsen und sein Herausforderer Fabiano Caruana (USA) auch im fünften Duell remis getrennt, das sechste steigt am Freitagnachmittag.