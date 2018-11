Babis lehnt Rücktritt wegen „Storchennest“-Affäre kategorisch ab

Prag (APA) - Der unter Druck geratene tschechische Regierungschef Andrej Babis hat am Freitag seinen Rücktritt wegen seiner „Storchennest“-Affäre kategorisch ausgeschlossen. Vor seiner Abreise nach Brüssel sagte er gegenüber den Medien in Prag, er werde „niemals zurücktreten“. „Niemals. Alle sollten sich das merken!“, betonte der Premier.

Babis warf den Medien gleichzeitig vor, eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes seines an Schizophrenie leidenden Sohnes aus der ersten Ehe, Andrej Babis Jr., verursacht zu haben. Die kürzliche Reportage, nach der die „Storchennest“-Affäre erneut entflammte, bezeichnete der Premier als „Hyänentum“.

Die Polizei bestätigte unterdessen, dass sie die neuen Informationen zu dem Skandal überprüfe. Dabei versuche sie, Andrej Babis Jr., der in der Schweiz lebt, direkt zu kontaktieren. „Diese Versuche bleiben jedoch ohne Antwort“, sagte der Chef der Prager Polizei, Jan Ptacek.

Der Chef der Prager Staatsanwaltschaft Martin Erazim erklärte, die Ermittlungen der Causa „Storchennest“ laufen „völlig standardgemäß“. Er verwies darauf, dass der Sohn von Babis einer der Beschuldigten in der Affäre ist. „Er (Babis Jr.) kann sagen was er will, oder kann auch überhaupt nicht aussagen“, so Erazim.

Unterdessen unterstützte der Staatspräsident Milos Zeman den Regierungschef. In einem Interview mit dem privaten TV-Sender „Barrandov“ sagte Zeman, sollte das Kabinett bei der geplanten Misstrauensabstimmung fallen, woran er jedoch nicht glaube, werde er Babis erneut mit der Regierungsbildung beauftragen. Die Verfassung ermögliche dem Staatspräsidenten, eine zurückgetretene Regierung „monatelang“ amtieren zu lassen. Bis dahin würden die „Köpfe ruhiger und kühler“, so Zeman.

In der Affäre geht es darum, dass die Babis-Holding Agrofert mit einem Trick knapp zwei Millionen Euro an EU-Förderung für das Projekt des mittelböhmischen Wellness-Ressorts „Storchennest“ erhalten haben soll, obwohl die Gelder für kleine und mittelständische Unternehmen bestimmt waren. Babis soll das Ressort zu diesem Zweck zeitweise auf Verwandte, darunter seinen Sohn, überschrieben haben. Babis bestreitet jegliche Schuld, obwohl die Ermittlungen in dieser Sache seit Monaten laufen, weswegen ihm auch die parlamentarische Immunität entzogen worden war.

Neuerlich entflammte die Affäre, nachdem Babis Jr. seinem Vater vorgeworfen hatte, ihn 2017 auf die von Russland annektierte Krim verschleppt zu haben. Sein Vater habe gewollt, dass er (Babis jr.) wegen der Ermittlungen rund um das „Storchennest“ aus Tschechien verschwinde.