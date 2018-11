Wiener Rentenmarkt am Vormittag ohne klare Richtung

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Freitag, am späten Vormittag uneinheitlich tendiert. Während die Renditen in den langen Laufzeiten etwas nachgaben, zeigten sich jene am kurzen Ende unbewegt bzw. ein wenig höher als am Vortag. Auch der deutsche Euro-Bund-Future verharrte in einer engen Seitwärtsbewegung um den Vortagesschluss.

Bestimmendes Marktthema sind die politischen Entwicklungen in Großbritannien. Die Brexit-Befürworter erwarten einem Bericht des „Telegraph“ zufolge für Dienstag ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Die dafür nötige Zahl an Anträgen werde am Freitag erreicht, hieß es. Die Gegner von Premierministerin May in ihrer Konservativen Partei hätten nötigen 48 Stimmen bereits erreicht, berichteten dagegen Journalisten der britischen Zeitung „The Sun“ und von „BrexitCentral“ am Freitag.

Für wenig Bewegung sorgten die Inflationsraten. Die jährliche Inflationsrate ist sowohl im Euroraum als auch in der Europäischen Union im Oktober bei 2,2 Prozent gelegen - gegenüber 2,1 Prozent im September. Insgesamt ging die jährliche Inflationsrate in acht Mitgliedstaaten zurück, blieb in fünf unverändert und stieg in vierzehn an.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,63 um 1 Ticks unter dem letzten Settlement von 160,64. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,73, das Tagestief bei 160,54. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 19 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 197.997 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,45 (zuletzt: 1,43) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,60 (0,59) Prozent, die fünfjährige mit -0,11 (-0,11) Prozent und die zweijährige lag bei -0,58 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 42 (zuletzt: 41) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 30 (30) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 20 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 9 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,10 101,55 1,45 42 101,15 Bund 28/01 10 0,75 101,34 101,44 0,60 30 102,33 Bund 23/03 5 0,00 100,50 100,55 -0,11 20 100,4 Bund 20/01 2 3,90 107,45 107,50 -0,58 9 107,48 ~