Innsbruck verzeichnet 2018 Plus bei Ankünften und Nächtigungen

Innsbruck (APA) - Innsbrucks Touristiker freuen sich über ein Plus bei Ankünften und Nächtigungen im heurigen Jahr. Von November 2017 bis Oktober 2018 wurden knapp 1,6 Millionen Ankünfte verzeichnet - ein Plus von 4,2 Prozent. Zudem konnten über 3,3 Millionen Nächtigungen generiert werden (plus 4,8 Prozent).

Besonders erfreulich sei die neuerliche Steigerung der Aufenthaltsdauer - um 0,6 Prozent auf 2,1 Tage, so die Verantwortlichen in einer Aussendung am Freitag. Sie führten die positive Bilanz auch auf Großveranstaltungen wie die Rad-WM, die Kletter-WM sowie die Festwochen der Alten Musik zurück.