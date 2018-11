Wiener Börse (Mittag) - ATX gibt Gewinne weitgehend ab

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitag im Mittagshandel leicht im Plus tendiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.137,77 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 2,66 Punkten bzw. 0,08 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,16 Prozent, FTSE/London -0,08 Prozent und CAC-40/Paris +0,14 Prozent.

Gegen Mittag gab der heimische Leitindex seine Gewinne aus dem Frühhandel weitgehend wieder ab. Am Vormittag hatte er zwischenzeitlich um über 0,8 Prozent zugelegt. Die europäischen Leitbörsen legten eine ähnliche Bewegung hin. Bestimmendes Thema am Markt ist weiterhin der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Am Dienstag dürfte es zu einem Misstrauensvotum gegen die britische Premierminister Theresa May kommen. Die Kritiker ihres Abkommens mit der EU hätten die dafür notwendige Anzahl an Stimmen beisammen, berichteten mehre Medien.

Bei den Einzelwerten in Wien drehten die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann nach deutlichen Gewinnen im Frühhandel klar ins Minus und gaben zu Mittag als schwächster ATX-Wert um 1,44 Prozent nach. Schwach zeigten sich zu Mittag auch die Anteilsscheine von Wienerberger mit einem Minus von 1,27 Prozent auf 20,14 Euro.

Angeführt wurde der Leitindex dagegen von Lenzing mit einem Plus von 1,07 Prozent auf 80,65 Euro. Mit einem Minus von über 23 Prozent seit Jahresbeginn gehören die Titel des Faserherstellers bisher aber zu den schwächsten ATX-Werten im Jahr 2018. Eine noch deutlich schwächere Jahresperformance weisen die Titel der voestalpine auf, die seit Jahresbeginn knapp 38 Prozent eingebüßt haben. Am Freitag notierten sie mit einem Plus von 0,81 Prozent auf 30,97 Prozent allerdings ebenfalls im ATX-Spitzenfeld.

Im Branchenvergleich zeigten sich Immobilienpapiere schwach. Die Immofinanz-Aktien gaben um 0,85 Prozent auf 20,94 Euro nach, die Titel der CA Immo büßten 0,53 Prozent auf 29,82 Euro ein und die Papiere der s Immo fielen um 0,26 Prozent auf 15,36 Euro.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.38 Uhr bei 3.160,87 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.133,76 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,08 Prozent höher bei 1.584,63 Punkten. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 20 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.020.321 (Vortag: 1.018.088) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 31,32 (28,66) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 276.454 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 9,92 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA268 2018-11-16/12:20