Der Urfaust kommt als „Punk-Drama“ ins Linzer Theater Phönix

Linz (APA) - Er wird derzeit nur selten aufgeführt: Johann Wolfgang von Goethes „Urfaust“, den der Dichter in seiner Sturm- und Drang-Zeit verfasste und verwarf. Entsprechend fragmentarisch blieb jene 1887 im Nachlass von Luise von Göchhausen entdeckte Fassung, die Harald Gebhartl jetzt für das Phönix-Theater in Linz auf die Bühne bringt. Die Premiere seines „Punk-Dramas“ ist kommenden Donnerstag.

Anfang 20 sei Goethe ein junger, wilder, ungestümer Mann gewesen, ein „Punker, Rock‘n Roller“, wie Gebhartl bei der Pressekonferenz am Freitag in Linz erklärte. Und so legte er auch die Inszenierung des in dieser Lebensphase entstandenen Werks an. „Der junge Goethe in seiner Unfertigkeit lässt viel Interpretationsraum zu“, mehr wollte er zu seiner Regierarbeit nicht sagen. Nachdem der Urfaust Lücken aufweist, habe er diese zum Teil mit selbst geschriebenen Texten oder mit Szenen aus dem Faust 1, wie etwa die Hexenszene, gefüllt.

Das Thema vom ewig Suchenden hat für Gebhartl an Aktualität nichts verloren. Er nennt es einen „Selbsterfahrungstrip“ des studierten Faust, der sich mit seinem höllischen Begleiter Mephisto in das sinnliche Leben stürzt und dabei auf Gretchen trifft, die Opfer von Fausts leidenschaftlicher Liebe wird. Übersetzt in die Gegenwart sei dies der „typische Konflikt des modernen Menschen, der sich auch heute noch die Frage gefallen lassen muss, wie weit er gehen würde, um sich und seien Ziele zu verwirklichen“, erklärte der Regisseur.

Dieser Stoff, den Goethe als Kind als Puppenspiel des Dr. Faust auf einem Jahrmarkt gesehen hat, ließ ihn Zeit seines Lebens nicht mehr los. Im Urfaust seien Anklänge an das Puppenspiel noch zu erkennen, weshalb Gebhartl auch eine große Box als Schaubude auf die Bühne stellt. Ansonsten bleibe die Bühne archaisch, die Musik klinge melancholisch. Mehr wurde vor der Premiere am 22. November nicht verraten.

(S E R V I C E - „Urfaust“ nach Johann Wolfgang von Goethe von Harald Gebhartl, Regie: Gebhartl, Dramaturgie: Sigrid Blauensteiner, Bühne: Gerald Koppensteiner, Choreographie: Doris Jungbauer, Kostüme: Elke Gattringer, Licht: Gordana Crnko, Musik: Gilbert Handler. Mit: Nadine Breitfuß (Gretchen), David Fuchs (Mephisto), Markus Hamele (Faust). Theater Phönix, Wiener Straße 5, Großer Saal. Premiere: 22. November, weitere Aufführungen: 24. bis 30. November, 1. und 2., 5. bis 9., 12. bis 14., 16., 19. bis 22. und 29. bis 31. Dezember, jeweils 19.30 Uhr, Infos unter www.theater-phoenix.at)