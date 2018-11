Israel begrüßt EU-Konferenz zu Antisemitismus und Antizionismus

Wien (APA) - Israel hat die kommenden Mittwoch stattfindende hochrangige Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft begrüßt. Es handle sich um ein „wichtiges Zeichen, dass der Kampf gegen Antisemitismus auch in Österreich ein wichtiges Anliegen ist und ernst genommen wird“, teilte Botschafterin Talya Lador-Fresher am Freitag der APA mit.

„Dieses Bekenntnis wird in Israel ausdrücklich begrüßt und wertgeschätzt“, betonte Lador-Fresher. „Antisemitismus und Antizionismus erleben gerade wieder eine traurige Renaissance“, mahnte sie.

Am Mittwoch diskutieren hochrangige Vertreter der Europäischen Union sowie jüdischer Organisationen in Wien über Strategien, das jüdische Leben in Europa angesichts der Zunahme von Antisemitismus zu sichern. Ausdrücklich miteinbezogen wird dabei auch der Antizionismus, weil Antisemitismus heute nämlich „oft auch Ausdruck in übermäßiger und unverhältnismäßiger Kritik am Staat Israel“ finde, wie es in der Einladung zur Konferenz heißt.

Dieser Aspekt wird von den Palästinensern kritisch gesehen. So betonte der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi, dass Antisemitismus und Antizionismus „strikt von einander getrennt werden“ müssten. Gegen Antisemitismus als pauschale Ablehnung jüdischer Menschen einzutreten sei „begrüßenswert“, betonte Shafi am Freitag in einer der APA übermittelten Aussendung.

Der Antizionismus richte sich dagegen „gegen Zionismus, der eine politische, koloniale Bewegung darstellt“, so Shafi. „Es gehört zum integralen Bestandteil von Meinungsfreiheit, eine politische Bewegung kritisieren und sich gegen Zionismus auszusprechen zu können, auch in Form von Kritik an der Politik des Staates Israels“, führte der Botschafter auch mit Blick auf die Kritik vieler „jüdischer Personen“ an Israel und ihrer Regierung aus.

Als „bedauerlich“ bezeichnete Shafi in diesem Zusammenhang, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das umstrittene israelische Nationalstaatengesetz nicht zur Diskussion stellen wolle, das „nichts anderes als eine gesetzliche Legitimierung und Verankerung einer ethnisch rassistischen Politik bedeutet und das Apartheid - und somit Diskriminierung und ethnische Säuberungen - gesetzlich legitimiert“.