EU-Subsidiaritätskonferenz - Subsidiarität geht in beide Richtungen

Bregenz/Brüssel (APA) - Subsidiarität muss in beide Richtungen funktionieren: Mehr Spielräume für die Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung von EU-Vorgaben und mehr Teilhabe für die regionalen Parlamente - aber umgekehrt müssen die Nationalstaaten auch akzeptieren, dass einige Kompetenzen bei der EU besser aufgehoben sind, so die Erkenntnisse der EU-Konferenz „Subsidiarität als Bauprinzip der Europäischen Union“ in Bregenz.

Zentraler Grund für das britische Austrittsvotum sei neben Migration und Angst vor Wohlstandsverlust vor allem der Souveränitätsverlust gewesen, „man könnte auch sagen ein Gefühl der mangelnden Bürgernähe“, so EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) am zweiten Tag der Konferenz im Bregenzer Festspielhaus. Hier müsse man ansetzen. Die Diversität gehöre zu Europa, erinnerte Blümel an das Motto „In Vielfalt geeint“. Er halte es für gefährlich, die Unterschiede nicht zu respektieren, denn das könnte den Untergang Europas bedeuten. Subsidiarität werde in verschiedenen Staaten unterschiedlich gelebt.

Subsidiarität bedeute aber auch, dass die EU in einigen Bereichen mehr Kompetenzen erhalten müsse, etwa bei Migration und Sicherheit. Die Frage sei, wie sich Wohlstand in Europa nachhaltig sichern lasse und wie man Stabilität in den EU-Nachbarstaaten erreichen könne. Darum sei es wichtig, dass es für die Westbalkanstaaten eine Perspektive zu einem EU-Beitritt gebe. „Wir können uns entscheiden, ob wir Stabilität exportieren oder Instabilität importieren wollen“, betonte Blümel.

Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, stellte Ergebnisse der von ihm geleiteten Task Force zum Thema vor. So soll die Erstellung von EU-Rechtssätzen evaluiert und vereinfacht, transparenter sowie effizienter gestaltet werden. Man diskutiere, wie lokale und regionale Gebietskörperschaften besser einbezogen werden könnten, etwa indem die achtwöchige Frist für Stellungnahmen der Nationalparlamente bei der Subsidiaritätsprüfung auf zwölf Wochen ausgedehnt wird. Die häufigsten Klagen ergäben sich aus dem zugehörigen Prinzip der Verhältnismäßigkeit, hier gebe es großes Verbesserungspotenzial, so Timmermans.

Die Kommission hoffe auf die Unterstützung der Vorschläge durch das EU-Parlament und lud zur weiteren Diskussion. Europa dürfe nur dort aktiv werden, wo es nötig sei. Es gehe außerdem nicht an, dass die Nationalstaaten Erfolge für sich beanspruchten und bei Misserfolgen die EU verantwortlich machten. „Das geht nicht mehr“, betonte Timmermans, denn Europa sei, wie sich gezeigt habe, „nicht mehr unzerstörbar“. Die Nationalstaaten müssten nun das Projekt vielmehr verteidigen. Die Vizepräsidentin des europäischen Parlaments, Mairead McGuiness, per Videobotschaft zugeschaltet, sicherte Gesprächsbereitschaft zu. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit schafften als Leitprinzipien Bürgernähe und seien wichtig für die Zukunft der EU.

Karl-Heinz Lampertz, Präsident des Ausschusses der Regionen, betonte, man dürfe nie vergessen, dass das, was in regionalen Parlamenten passiere, wichtig sei. Zentral sei die Verbesserung des Zusammenwirkens der Ebenen. Subsidiarität müsse stets an die Besonderheiten jedes Staates angepasst werden. Sie werde in Frankreich oder Holland anders gelebt als in Österreich oder in Deutschland, wo es eine föderale Struktur gebe.

Für Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) war das klare Herausarbeiten von Kompetenzen für die einzelnen Ebenen ausschlaggebend, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Die Kompetenzabgabe an die EU gehe immer mit einem Souveränitätsverlust einher. Es werde zu krisenhaften Erscheinungen kommen, wenn es nicht gelinge, den Bürgern den Mehrnutzen dessen zu erklären. So sei etwa der Abschluss von internationalen Handelsabkommen logische Kompetenz der EU, „trotzdem reagieren die Bürger allergisch“. Das hänge damit zusammen, dass die Menschen das Vorgehen als Kontrollverlust des Staates erlebten, etwa wie auch bei der Flüchtlingsfrage. Dadurch würden in der Folge politische Bewegungen nach oben befördert, die man da nicht haben wolle.

Bei der zweitägigen EU-Konferenz im Bregenzer Festspielhaus diskutierten bis Freitag 200 Teilnehmer zum Thema „Subsidiarität als Bauprinzip der Europäischen Union“. Die Ergebnisse der Konferenz, die in einer „Bregenzer Erklärung“ festgehalten sind, sollen bis zum Gipfeltreffen im rumänischen Sibiu möglichst breit diskutiert werden, damit man dort zu konkreten Beschlüssen kommen könne, so Blümels Wunsch.

~ WEB http://www.europarl.europa.eu/portal/de ~ APA297 2018-11-16/12:58