Hessen-Wahl: Mehrheit für Schwarz-Grün durch Endergebnis bestätigt

Wiesbaden (APA/AFP/dpa) - Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl im deutschen Bundesland Hessen hat die Wahlleitung das Ergebnis bestätigt. An der Sitzverteilung, nach der die amtierende schwarz-grüne Koalition eine knappe Mehrheit von einem Mandat hat, ändert sich laut dem am Freitag in Wiesbaden festgestellten amtlichen Endergebnis nichts. Die CDU hat im neuen Landtag 40 Sitze, Grüne und SPD jeweils 29 Mandate.

Die Grünen blieben mit knappem Vorsprung auf dem zweiten Platz nach der CDU und vor der SPD. Im Landtag folgen die AfD mit 19 Sitzen, die FDP mit elf Mandaten und die Linke mit neun Sitzen. Wegen Pannen bei der Auszählung der Wahl vom 28. Oktober war bis zuletzt insbesondere unklar gewesen, ob der knappe Vorsprung der Grünen vor der SPD Bestand haben würde.

Die Grünen sind nun knapp zweitstärkste Kraft vor der SPD. Jedoch verringerte sich der Vorsprung im amtlichen Endergebnis von 94 auf 66 Stimmen. Sämtliche Parteien gewannen im Vergleich zum vorläufigen Endergebnis Stimmen hinzu, am meisten die CDU mit 656 Stimmen. Auf die prozentualen Anteile der Parteien und die Sitzverteilung im Landtag hatte dies keinen Einfluss.

Die regierende CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier hatte bei der Wahl am 28. Oktober mehr als elf Prozentpunkte verloren, war aber stärkste Partei geblieben. Die Grünen mit Vizeregierungschef Tarek Al-Wazir hatten kräftig zugelegt und wurden hauchdünn vor der SPD zweitstärkste Partei.

In Wiesbaden gelten nun Gespräche über eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als wahrscheinlich. Am späten Nachmittag trifft sich in Wiesbaden der CDU-Landesvorstand, um über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen zu entscheiden.

Eine ebenfalls knapp mögliche Ampelkoalition unter Führung der Grünen um Al-Wazir schließt die FDP aus. Nur unter Führung der SPD mit ihrem Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel wäre sie zu Verhandlungen darüber bereit gewesen. Auch eine Koalition von CDU und SPD gilt als unwahrscheinlich. Für eine Verstärkung von Schwarz-Grün in Form einer Jamaika-Koalition steht die FDP ebenfalls nicht zur Verfügung.

Landeswahlleiter Wilhelm Kanther betonte in der Sitzung des Wahlausschusses, dass aus den Fehlern bei der Stimmenauszählung gelernt werden müsse. Einzelne Fehler sollten jedoch nicht „zum Abgesang auf die Demokratie“ führen, sagte er. Teils seien Wahlvorstände bei der Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse am späten Abend nicht mehr erreichbar gewesen. Dies solle in Zukunft geändert werden.

Der kommende Landtag wird deutlich größer sein als der jetzige, statt 110 Parlamentarier müssen dort ab Jänner 137 Politiker Platz finden. Der 20. hessische Landtag kommt am 18. Jänner 2019 zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.