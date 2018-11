Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden. In Japan setzte es leichte Verluste bei den Leitindizes, in China hingegen konnten die Börsen Gewinne verzeichnen.

Am morgigen Samstag haben die Finanzmärkte den zweitägigen Gipfel der 21 Mitglieder der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im Blickfeld. Dazu gehören unter anderem auch Kanada, Australien, Japan und Indonesien. Die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, lassen sich bei dem Gipfel allerdings vertreten und werden nicht persönlich anwesend sein. Chinas Staatschef Xi Jinping sprach von „großen Entwicklungsmöglichkeiten“ in der Pazifikregion.

In Japan standen die Zeichen auf Verlust. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel um 123,28 Zähler oder 0,57 Prozent auf 21.680,34 Punkte. Auch der breiter gefasste Topix verlor leicht.

Bei den Sektoren im Leitindex Nikkei verteuerten sich die Bergbauwerte um mehr als 2 Prozent. Ein deutliches Minus gab es unterdessen bei Aktien aus der Kohle- und Metallbranche zu beobachten. Besonders gebeutelt waren zum Wochenschluss allerdings die Werte aus der Halbleiterindustrie. So verloren Screen Holdings 5,91 Prozent, Advantest und Sumco gaben jeweils mehr als 7 Prozent ab.

An der Spitze im japanischen Leitindex legte Dainippon Pharma mehr als 4 Prozent zu. Ebenfalls satte Aufschläge verbuchten Aktien des Ölförderers Inpex mit plus 2,81. Die Ölpreise hatten sich zuletzt wieder etwas von ihrem jüngsten Preisverfall erholt.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 80,19 Zähler (plus 0,31 Prozent) auf 26.183,53 Einheiten. Der Shanghai Composite stieg 10,94 Punkte oder 0,41 Prozent auf 2.679,11 Punkte.

Im Einklang mit dem asienweiten Trend legten auch die Ölwerte in Hongkong deutlich zu. China Petroleum stiegen 1,52 Prozent, CNOOC 1,08 Prozent. Bei den Verlierern in Hongkong lagen Aktien des Kleidungshersteller Shenzhou mit 1,57 Prozent Minus am unteren Ende der Kurstafel. Der Glücksspielwert Galaxy war ebenfalls unter den Tageshauptverlierern mit minus 1,49 Prozent.

Der All Ordinaries Index in Sydney verlor 2,4 Zähler oder 0,04 Prozent auf 5.822,80 Einheiten. Hauptverlierer im ASX-20 waren Aktien des Shoppingcenterbetreibers Scentre Group - sie gaben 2,76 Prozent ab. Scentre betreibt in Australien das Geschäft unter dem Namen des ursprünglichen Dachkonzerns Westfield. Scentre wurde von dem Mutterkonzern im Jahr 2014 abgespalten.

Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.457,16 Zählern mit plus 196,62 Punkten oder 0,56 Prozent.