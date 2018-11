Brexit - Handelsminister Fox wirbt für Mays Abkommen

London/Brüssel (APA/Reuters) - Der britische Handelsminister Liam Fox wirbt der BBC zufolge für das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May. Die Regierung sei nicht dafür gewählt worden, das zu tun, was sie machen wolle, sondern das, was im Interesse des Landes sei. Er habe vollstes Vertrauen in May, sagte Fox am Freitag dem Sender CNBC.

Die Wirtschaft setzt sich nach den Worten einer May-Sprecherin für das Brexit-Abkommen der Regierungschefin ein. In den vergangenen Tagen sei viel Zuspruch gekommen, sagte sie.

Unterdessen haben sich 20 konservative Abgeordnete dazu bekannt, schriftliche Anträge für ein Misstrauensvotum gegen May eingebracht zu haben, darunter der bekannte Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg. Für ein Misstrauensvotum sind 48 solcher Anträge nötig, die an den Vorsitzenden des sogenannten 1922-Komitees, Graham Brady, gerichtet werden. May könnte gestürzt werden, wenn 158 der 315 Abgeordneten ihrer Konservativen Partei gegen sie stimmen.

Brady hat noch nicht bekannt gegeben, wie viele Anträge bei ihm eingegangen sind. Die Abgeordneten sind nicht verpflichtet, zu sagen, ob sie einen Antrag eingereicht haben oder nicht.