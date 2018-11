Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 19.11. zum 25.11.

Wien (APA) - Die kommende innenpolitische Woche startet eher gemächlich und nimmt erst ab Mittwoch an Fahrt auf, wenn sich der Nationalrat trifft, um die Pensionserhöhungen und das Kindergartenpaket zu beschließen. Am Freitag treffen sich die Landeshauptleute zu einer Konferenz. Einer der Höhepunkte ist der SPÖ-Parteitag am Wochenende in Wels, wo Pamela Rendi-Wagner zur Parteichefin gekürt wird.

Von Montag bis Mittwoch sind Vertreter des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC) sowie des World Jewish Congress (WJC) in Wien und zwar bei zwei verschiedenen Events. Am Montag und Dienstag veranstaltet das Innenministerium im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft eine Konferenz zum Thema „Europäische Werte, Rechtsstaat, Sicherheit“, an der EJC-Präsident Moshe Kantor und WJC-Präsident Ronald Lauder teilnehmen. Mittwochvormittag besucht eine Delegation des Europäischen Jüdischen Kongresses Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Präsidentschaftskanzlei.

Danach beginnt eine vom Bundeskanzleramt organisierte Konferenz zum Thema „Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus“, zu der Moshe Kantor sowie die EU-Kommissare Johannes Hahn und Vera Jourova erwartet werden.

Die Arbeiterkammer lädt am Montag zu einer Pressekonferenz zum Thema „Arbeit in der Langzeitpflege“, bei der eine Studie zum Thema Pflege und Pflegeberufe präsentiert wird. Van der Bellen bekommt indes Besuch der Goldhaubengruppe Eferding.

Hauptverband-Vorsitzender Alexander Biach spricht am Dienstag über „Selbstverwaltung als Governance-Modell der Zukunft?“ und die Beamtengewerkschaft verhandelt weiter mit Beamtenminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) über ihre Gehaltserhöhung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft in Bern den Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset.

Am Mittwoch und Donnerstag füllt sich wieder das Hohe Haus. Der Nationalrat tagt und beschließt u.a. die Pensionserhöhungen für das kommende Jahr sowie die neue Bund/Länder-Vereinbarung zum Ausbau der Kindergartenplätze. Am Mittwoch kommt wie gewohnt der Ministerrat zusammen, wegen der Plenarsitzung allerdings schon um 8 Uhr.

Die Landeshauptleute treffen sich am Donnerstagabend und Freitag im burgenländischen Stegersbach zu ihrer traditionellen Konferenz. Thema ist u.a. die 15a-Vereinbarung für einheitliche Standards in der Kinder- und Jugendhilfe, die vom Bund in die Kompetenz der Länder wandern soll. Die SPÖ hat ihre Zustimmung zu dieser Verfassungsmaterie vom Zustandekommen dieser 15a-Vereinbarung abhängig gemacht. Zur Konferenz erwartet werden seitens des Bundes Justizminister Josef Moser (ÖVP) und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Die Europäische Union ist mit Regionalkommissar Günther Oettinger und Karl-Heinz Lambertz, Präsident des Ausschusses der Regionen, ebenfalls prominent vertreten.

Von FPÖ-Chef Strache gibt es eine neue - vermutlich sehr freundliche - Biografie. Geschrieben wurde das Werk mit dem Titel „HC Strache - Vom Rebell zum Staatsmann“ vom Wiener FPÖ-Landtagsabgeordten Martin Hobek, signiert wird es von Strache Donnerstagbaend in der Buchhandlung Frick am Graben.

Im Wiener Rathaus feiern Freitagabend die Wiener Frauenhäuser ihr 40-jähriges Bestehen. Unter den Gästen ist u.a. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die SPÖ-Frauen läuten indes in Wels mit einer Bundesfrauenkonferenz den Parteitag der Sozialdemokraten am Samstag und Sonntag ein. Bei dem zweitägigen Event werden Pamela Rendi-Wagner zur Parteichefin und die Kandidaten für die EU-Wahl mit Andreas Schieder an der Spitze gekürt sowie das neue Parteiprogramm beschlossen. Thema wird auch die Statutenreform, die zuletzt für interne Troubles gesorgt hatte.

~ Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

MONTAG, 19.11.:

Wien * 09.00 PK Arbeiterkammer „Arbeit in der Langzeitpflege“ mit u.a.

Präs. Anderl(Arbeiterkammer Wien, Prinz Eugen Straße 20-22)

* 11.00 Besuch der Goldhaubengruppe Eferding bei Bundespräsident

Van der Bellen(Präsidentschaftskanzlei)

* 11.30 Konferenz „Europäische Werte, Rechtsstaat, Sicherheit“

Eröffnungsrede Moshe Kantor (European Jewish Congress)

(Grand Hotel, 1., Kärntner Ring 9)

(bis 20.11.)

DIENSTAG, 20.11.:

Wien * 09.00 Pressefrühstück Hauptverband „Selbstverwaltung als

Governance-Modell der Zukunft?“ mit u.a. Biach

(Hauptverband, Haidingergasse 1)

* 17.00 3. Runde Beamtengehaltsverhandlungen

(Amtsgebäude Bundeskanzleramt, Hohenstaufengasse 3)

Bern * 10:30 Kurz trifft Schweizer Bundespräsidenten Berset

MITTWOCH, 21.11.:

Wien * 08.00 Ministerrat (Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2)

* 09.00 Nationalrat (Hofburg, Josefsplatz 1)

* 09.00 Delegation des Europäischen Jüdischen Kongresses

bei BP Van der Bellen (Präsidentschaftskanzlei)

* 10.00 Konferenz European Jewish Congress, IKG Wien,

Bundeskanzleramt „Europa jenseits von

Antisemitismus und Antizionismus“

(Alte Börse, 1., Wipplingerstraße 34)

DONNERSTAG, 22.11.:

Wien * 09.00 Nationalrat (Hofburg, Josefsplatz 1)

* 17.30 Signierstunde mit Strache (Buchhandlung Frick, Graben 27)

Stegersbach * Auftakt zur Landeshauptleutekonferenz (bis 23.11.)

FREITAG, 23.11.:

Wien * 18.45 Benefizabend anl. 40 Jahre Wiener Frauenhäuser

(Wiener Rathaus)

Stegersbach * Landeshauptleutekonferenz

SSTAG, 24.11.:

Wels * 10.00 SPÖ-Bundesparteitag (Welser Messe, bis 25.11.) ~