Albertina 2 - Kulturminister Blümel: „Schenkung war beste Lösung“

Wien (APA) - „Die Schenkung ist die beste Lösung, dadurch investieren Bund und Albertina in die eigene Sammlung“, reagierte Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag auf den Rechnungshofbericht zur Albertina, in dem die Dauerleihgabe der Sammlung Essl kritisiert wurde, die jedoch mittlerweile zu 40 Prozent in eine Schenkung umgewandelt wurde.

„Ich freue mich, dass wir die Kritik an der Dauerleihgabe der Sammlung Essl durch die vereinbarte Lösung bereits entkräften konnten“, so der Minister. Anders sieht die Sache Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Liste Pilz: „Schleierhaft ist, warum für die deutlich wertvollere Sammlung Batliner im Vergleich zur Sammlung Essl lediglich ein Bruchteil an öffentlicher Förderung für Konservierung und Lagerung aufgewendet werden muss. Die Nachverhandlungen von Blümel konnten an den Kosten auch nichts ändern“, so Zinggl.