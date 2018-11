Wiener Börse (Nachmittag) - ATX dreht ins Minus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag leichte Verluste verzeichnet. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.130,99 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 4,12 Punkten bzw. 0,13 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,31 Prozent, FTSE/London -0,70 Prozent und CAC-40/Paris -0,48 Prozent.

Europaweit trübte sich die Börsenstimmung im Verlauf ein, nachdem die Aktienmärkte zunächst noch einheitlich im Plus eröffnet hatten. Im Mittelpunkt steht an den Handelsplätzen weiterhin der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU). Schon am Dienstag könnte es zu einem Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May kommen. Die Kritiker ihres Abkommens mit der EU könnten die dafür notwendige Anzahl an Stimmen noch heute erreichen, berichten britische Medien.

Bei den Einzelwerten in Wien drehten die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann nach deutlichen Gewinnen im Frühhandel zu Mittag klar ins Minus und gehörten mit einem Abschlag von 2,73 Prozent auf 67,76 Euro am Nachmittag zu den größten Verlierern im Leitindex. Noch deutlicher fielen die Verluste nur bei Wienerberger aus. Die Titel des Baustoffherstellers gaben um 2,94 Prozent auf 19,80 Euro nach.

Angeführt wurde der ATX am Nachmittag hingegen von Do&Co. Die Titel des Cateringunternehmens legten um 0,90 Prozent auf 78,70 Euro zu. Seit Jahresbeginn haben sie bereits 66 Prozent gewonnen und gehörten damit zu den wenigen ATX-Werten mit einer bisher positiven Jahresbilanz. Zweitstärkster Wert im Leitindex waren im Verlauf Lenzing mit einem Kurszuwachs von 0,88 Prozent auf 80,50 Euro. Bei der Jahresperformance gehören die Titel des oberösterreichischen Faserherstellers hingegen mit einem Minus von knapp 24 Prozent seit Anfang 2018 hingegen zu den schwächsten Werten im ATX.

Im Branchenvergleich zeigten sich am Freitag vor allem Immobilienaktien schwach. Die Titel der CA Immo büßten 1,27 Prozent auf 29,60 Euro ein, die Immofinanz-Aktien gaben um 1,23 Prozent auf 20,86 Euro nach und die Papiere der s Immo fielen um 0,39 Prozent auf 15,34 Euro. Im breiter gefassten ATX Prime brachen die Anteilsscheine der Warimpex sogar um 3,54 Prozent auf 1,09 Euro ein.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX um 9.38 Uhr bei 3.160,87 Punkten, das Tagestief lag um 13.48 Uhr bei 3.129,45 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,13 Prozent tiefer bei 1.581,34 Punkten. Im prime market zeigten sich 16 Titel mit höheren Kursen, 21 mit tieferen und keiner unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.020.321 (Vortag: 1.018.088) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 31,32 (28,66) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 330.972 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 11,87 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA368 2018-11-16/14:31