Schülerdemonstrationen gegen Regierung in Italien

Rom (APA) - Tausende Schüler haben am Freitag in Italiens Großstädten demonstriert, um von der Regierung mehr Investitionen im Bildungswesen zu fordern. Die Demonstranten beschuldigten die Regierung, die Ausgaben für das Schulwesen reduziert zu haben. Hinzu sehe der Budgetplan 2019 keine Investitionen für die Modernisierung der veralteten Schulgebäude in Italien vor.

Die Schüler drängten zur Abschaffung des „Numerus Clausus“ für den Zugang zu einigen Fakultäten wie Medizin. In Mailand skandierten die Schüler Slogans gegen Innenminister Matteo Salvini, Vorsitzender der rechten Lega. Fahnen der Lega und der mit ihr verbündeten Regierungspartei Fünf Sterne wurden auf dem Mailänder Domplatz verbrannt.

Einige Demonstranten warfen in Mailand Eier und Knallkörper gegen Polizisten, die vor dem US-Konsulat standen. Demonstrationen fanden auch vor dem Bildungsministerium in Rom und in Neapel statt.