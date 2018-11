Gruevski-Flucht - Prozesse gegen Ex-Premier werden fortgesetzt

Skopje (APA) - Auch wenn sich der frühere mazedonische Premier Nikola Gruevski ins Ausland abgesetzt hat - die Prozesse, die derzeit wegen verschiedener Affären in Skopje gegen ihn laufen, werden nicht eingestellt. Mindestens einer soll auch in seiner Abwesenheit weitergeführt werden, entschied die Richterin nach einem Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft am Freitag.

Serbiens Ultranationalist Vojislav Seselj erklärte unterdessen im Belgrader TV-Sender „Happy“, dass Gruevski in Begleitung von „Tschetniks“ durch Serbien gereist sei. Gemeint sind wohl Anhänger seiner Serbischen Radikalen Partei. Gruevski habe die Grenze zu Ungarn am Grenzübergang Horgos am Montag um 5.00 Uhr früh passiert, so Seselj.

Die großserbischen Verbände (Tschetniks) hatten im Zweiten Weltkrieg nicht nur gegen die deutschen Besatzer, sondern auch gegen die kommunistischen Partisanen des späteren Staatsgründers Josip Broz Tito (1892-1980) gekämpft. Bewaffnete Anhänger Seseljs hatten sich in den Kriegen der neunziger Jahren selbst als „Tschetniks“ bezeichnet.

Medien in Skopje berichteten am Freitag, dass Gruevski über Albanien, Montenegro und Serbien nach Ungarn gereist sei und zwar in Pkw der ungarischen Botschaften in Tirana, Podgorica und Belgrad. In seiner Begleitung befanden sich demnach ungarische Diplomaten, die in den drei Staaten tätig sind.

Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev deutete unterdessen an, dass es sich im Fall Gruevskis auch um eine Entführung handeln könnte. Jede Botschaft und jeder diplomatischer Wagen genieße Exterritorialität. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob es sich im Fall des mazedonischen Ex-Premiers um Flucht oder Kidnapping gehandelt habe, so Zaev.