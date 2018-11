Dritte Akquisition von Porsche Holding Salzburg in Italien

Salzburg/Rom (APA) - Die Einkaufstour der Porsche Holding Salzburg in Italien weiter. Der größte Autohändler Europas gab heute, Freitag, seine dritte Akquisition in Italien in diesem Jahr bekannt. Übernommen wird das Autohaus Dorigoni mit Sitz in Trient. Dieses beschäftigt in seinen Filialen in Trient und Rovereto 167 Mitarbeiter, hieß es in einer Presseaussendung.

Dorigoni, in dem Volkswagen-Autos verkauft werden, veräußerte 2017 3.330 Fahrzeuge und erzielte einen Umsatz von 132 Mio. Euro. „Wir sind über die Akquisitionen, die wir in diesem Jahr in Italien unter Dach und Fach gebracht haben, besonders froh. Sie konsolidieren unsere Präsenz in Norditalien und in der Toskana“, so Johannes Sieberer, CEO von Porsche Holding.

Der Autohändler hatte im August das Autohaus Vicentini übernommen. Zuvor hatte Porsche Holding Salzburg die in der Lombardei ansässige Bonaldi Gruppe mit acht Standorten in Bergamo, Treviglio, Lecco, Sondrio und Mailand gekauft, die Marken des VW-Konzerns vertreibt.

