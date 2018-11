Merkel dankt Seehofer für zehn Jahre „intensive Zusammenarbeit“

Berlin (APA/AFP) - Die CDU-Vorsitzende und deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem scheidenden CSU-Chef Horst Seehofer für zehn Jahre „intensive Zusammenarbeit“ gedankt. Die Entscheidung Seehofers zum Rückzug vom CSU-Parteivorsitz habe sie „mit Respekt zur Kenntnis genommen“, erklärte Merkel am Freitag auf ihrer Facebook-Seite. Seehofer erklärte zuvor, sein Amt als CSU-Vorsitzender im Jänner abzugeben.

Zu dem Zeitpunkt wird Merkel schon nicht mehr CDU-Vorsitzende sein: Beim CDU-Parteitag am 7. Dezember tritt sie nicht mehr zur Wiederwahl an. Bundeskanzlerin will Merkel aber bis Ende der Legislaturperiode bleiben. In einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung äußerte sich Seehofer nicht erneut zu der Frage, ob er sein Amt als deutscher Innenminister auch abgeben will. Zu Beginn der Woche hatte er gesagt, den Posten behalten zu wollen.