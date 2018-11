AUSSENPOLITIK - Termine von Sa., 17.11.18 bis Mo., 19.11.18

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Samstag, 17. November 2018

WIEN - 12:00 AI Radioreihe „Im Journal zu Gast“ mit Europaminister

KI Gernot Blümel (ÖVP)

II (Ö1) - 13:00 AI Konferenz Europäisches Forum Alpbach,

Industriellenvereinigung (IV), B&C Privatstiftung

„Winning Hearts, Minds & Votes – European

Conference on Best Practice in Political

Innovation“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

https://innovationinpolitics.eu/showroom/en/

(Palais Ferstel, 1., Strauchgasse 4) - AI 19:00 Preisverleihung „Innovation in Politics

Awards 2018“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) (nur mit Einladung)

(Rathaus Wien, Großer Festsaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2)

--------------------------------------------------------------------- EU

GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION (EU) London/Brüssel * AA Entwicklung nach Einigung Londons mit EU auf

Entwurf für Brexit-Abkommen - Regierungskrise in

Großbritannien ITALIEN/EUROPÄISCHE UNION (EU) Rom/Brüssel * AA Budgetstreit zwischen Italien und der EU

WA ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Magdeburg * AA AfD-Parteitag zur Vorbereitung der EU-Wahl 2019

(16.-19.11.) * AA 12:00 Demonstration „#ausgehetzt! Für ein

solidarisches Europa“

ISRAEL Jerusalem * AA Regierungskrise in Israel

PAPUA-NEUGUINEA Port Moresby * AA APEC-Gipfel (17.-18.11.)

WA

SAUDI-ARABIEN/TÜRKEI Riad/Ankara * AA Entwicklung im Fall des getöteten saudi-arabischen

MA Journalisten und Regimekritikers Khashoggi

TSCHECHIEN Prag * AA Tschechischer Regierungschef Babis wegen

„Storchennest“-Affäre unter Druck

UNO/WIEN New York/Wien * AI Nach angekündigtem Rückzug mehrerer Staaten aus

II UNO-Migrationspakt

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Sonntag, 18. November 2018

WIEN - 11:05 AI Zur österreichischen EU-Präsidentschaft „Focus

II Europa - Dialog der Regionen“ mit u.a. EU-

Kommissar Timmermans, Kanzleramtsminister Blümel,

Vorarlberger LH Wallner, Präsident des

Europäischen Ausschusses, Lambertz

(ORF2)

DEUTSCHLAND Berlin * AA Französischer Präsident Macron zum Volkstrauertag

in Berlin

13:30 Rede bei Gedenkveranstaltung im Deutschen

Bundestag

Magdeburg - AA AfD-Parteitag zur Vorbereitung der EU-Wahl 2019

(16.-19.11.)

GUINEA-BISSAU Bissau * AA Parlamentswahlen in Guinea-Bissau

LETTLAND Riga * AA 1918-2018: 100. Jahrestag der Unabhängigkeit

Lettlands

PAPUA-NEUGUINEA Port Moresby * AA APEC-Gipfel (17.-18.11.)

WA

SLOWENIEN Ljubljana * AA Lokalwahlen in Slowenien (1. Runde)

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 19. November 2018

WIEN * AI Westbalkan-Treffen mit Bundeskanzler Kurz,

albanischem Ministerpräsidenten Rama,

mazedonischem Ministerpräsidenten Zaev,

montenegrinischem Ministerpräsidenten Markovic,

kosovarischem Ministerpräsidenten Haradinaj,

Vorsitzendem des Ministerrats von Bosnien-

Herzegowina, Zvizdic, EU-Kommissar Hahn, EU-

Kommissarin Gabriel

09:10 Gruppenfoto (Steinsaal)

anschl. Pressestatements (Kongresssaal)

(Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2) - 09:00 AI Konferenz der Europaausschüsse der EU-Parlamente

WI (COSAC) (19.11.-20.11.) zu Brexit, Energieunion

CI und EU-Wahlen 2019 mit u.a. Danuta Hübner

(Vorsitzende des Ausschusses für konstitutionelle

Fragen im Europäischen Parlament), StS Edtstadler,

EU-Energiekommissar Sefcovic, Monika Langthaler

(Direktorin der R20 Regions of Climate Action),

Nationalratspräsident Sobotka,

Bundesratspräsidentin Posch-Gruska, EU-Abg. Karas

(Austria Center Vienna, 22., Bruno-Kreisky-Platz

1) - 09:30 AI Seminar forum journalismus und medien wien (fjum)

MI „Are Western Balkan Citizens EU-friendly?“ mit

Petruseva (BIRN, Mazedonien), Bobic (Vizepresident

European Movement Serbia)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 10:30 WI Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018:

AI Veranstaltung „Vienna Economic Forum (VEF) -

Vienna Future Dialogue 2018 - Regional Cooperation

as a part of the European Integration.

Digitalisation on the Balkans“ mit

Premierministern und Ministern von VEF-

Mitgliedsländern (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(15:00 Nachmittagssitzung im Novomatic-Forum)

(Haus der Ingenieure, 1., Eschenbachgasse 9) - 10:30 AI Diskussion Österreichisches Institut für

Internationale Politik (OIIP) „Connecting Western

Balkans: Berlin Process after the 2019 Poznan

Summit: the importance of being Well Connected“

mit Hackaj (Tirana), Mühlmann (Außenministerium),

Dzihic (Uni Wien) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/YpQPEiaN

(oiip, 9., Berggasse 7) * 11:30 AI Österreichischer EU-Ratsvorsitz 2018: Konferenz

II „Europäische Werte, Rechtsstaat, Sicherheit“ (19.-

20.11.)

Eröffnungsrede von Moshe Kantor (Präsident des

European Jewish Congress)

12:30 PK Innenminister Kickl

(Grand Hotel, 1., Kärntner Ring 9) - 18:00 AI Podiumsdiskussion Austria Institut für Europa und

Sicherheitspolitik (AIES) „Die Neutralität

Österreichs und der Schweiz“ mit u.a. Keynote

ehem. Bundeskanzler Vranitzky, Röthlisberger

(Swisspeace), Satanakis (AIES)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Diplomatische Akademie, 4., Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Veranstaltungsreihe „Europa:Dialog“ mit

II Demokratieforscherin Guerot (Donauuniversität

Krems) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Haus der Europäischen Union, 1., Wipplingerstraße

35) - 18:00 WI Vollversammlung Industriellenvereinigung (IV)

II „Österreichische Bundesregierung und EU-

AI Ratspräsidentschaft - Bilanz und Ausblick“ u.a.

mit EU- und Medienminister Blümel, IV-Wien-

Präsident Hesoun (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Haus der Industrie, 3., Schwarzenbergplatz 4)

OBERÖSTERREICH Linz - 15:30 WI PK Land Oberösterreich „Die gemeinsame

AI Agrarpolitik der EU 2012-2017 - ein aktueller

Überblick“ mit u.a. LR Hiegelsberger (ÖVP), Dir.

Häusler (Generaldirektion Landwirtschaft und

ländliche Entwicklung der Europäischen Kommission)

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION (EU) Brüssel - AI Außenministerin Kneissl in Brüssel (19.-22.11.) * 08:30 AA EU-Rat Allgemeine Angelegenheiten im Brexit-Format

mit u.a. EU-Minister Blümel * 10:00 AA EU-Außenministerrat mit u.a. Außenministerin

Kneissl - 10:00 WA EU-Agrar- und Fischereirat (19.-20.11.) u.a. mit

CA Landwirtschaftsministerin Köstinger

AA * 15:00 WA Sondertreffen der Finanzminister der Eurogruppe

AA zur Reform der Währungsunion u.a. mit

Finanzminister Löger ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Brüssel * AA Französischer Präsident Macron in Belgien (19.-

20.11.)

CHINA Hongkong * AA Prozess gegen neun Anführer der Demokratiebewegung

von 2014

DEUTSCHLAND Magdeburg * AA AfD-Parteitag zur Vorbereitung der EU-Wahl 2019

(16.-19.11.)

EUROPARAT Straßburg - 11:00 AA Weltforum für Demokratie des Europarates zum Thema

Frauenrechte und Geschlechtergerechtigkeit

NIEDERLANDE Den Haag * AA 23. Konferenz der Organisation für ein Verbot von

Chemiewaffen (OPCW) (19.-20.11.)

SCHWEIZ Bern - AI Bundeskanzler Kurz in der Schweiz (19.11.-20.11.)

II

TÜRKEI Istanbul * AA Treffen türkischer Präsident Erdogan mit

russischem Amtskollegen Putin

