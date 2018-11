APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 16. November

Brexit - May kämpft um politisches Überleben

London/Brüssel - Die britische Premierministerin Theresa May kämpft nach einer Rücktrittswelle im Kabinett und zunehmendem Widerstand in ihrer Konservativen Partei wegen ihres Brexit-Kurses um ihr politisches Überleben. Sie verteidigte am Freitag ihre Zustimmung zu einem umstrittenen Vertrag mit der EU, der den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Staatengemeinschaft regeln soll. Ärger droht May aus der eigenen Partei. Dort bereiten Abgeordnete ein Misstrauensvotum gegen sie vor. Die dafür benötigten 48 Stimmen dürften noch am Freitag zusammenkommen, berichteten Medien. Am Dienstag könnte dann das Misstrauensvotum stattfinden. Vorangetrieben wird es vor allem vom konservativen Flügel der Tories um Mays Widersacher Jacob Rees-Mogg.

Kurz sieht Brexit-Deal an kritischem Punkt: UK-Zustimmung offen

Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht den vorläufigen Brexit-Deal zwischen EU und Großbritannien offenbar auf der Kippe. „Jetzt stehen wir an einem kritischen Punkt. Es ist vollkommen offen, ob es eine Zustimmung dafür in Großbritannien geben wird oder nicht“, sagte Kurz am Freitag nach Gesprächen mit EU-Chefverhandler Michel Barnier und Ratspräsident Donald Tusk vor Journalisten in Brüssel. Kurz warnte vor einem „harten Brexit“ ohne Vereinbarung zwischen der EU und Großbritannien. Dieser würde „ganz massiv Großbritannien schaden“. In Hinblick auf eine notwendige Abstimmung im britischen Parlament über den Brexit-Vertrag sagte Kurz: „Derzeit ist jeglicher Ausgang möglich.“ Der EU-Brexit-Sondergipfel am 25. November werde aber stattfinden.

Löger erwartet Einigung auf EU-Budget 2019

Brüssel - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) geht von einer Einigung zwischen den EU-Staaten und dem Europaparlament beim EU-Haushalt für 2019 aus. Die Brexit-Unsicherheiten haben laut Löger keinen Einfluss auf die EU-Budgetverhandlungen. „Wir gehen in den Verhandlungen davon aus, dass es zu einer Lösung im Bereich des Brexit kommen wird, in welcher Form auch immer“, sagte Löger am Freitag in Brüssel. Die Verhandlungen könnten in die Nacht hinein gehen, „vielleicht steht auch noch der Montag bereit“. Er erwarte aber eine Lösung noch am heutigen Freitag. Auch die Staatssekretärin im deutschen Finanzministerium, Bettina Hagedorn, sagte zur Unsicherheit über Großbritanniens EU-Austritt in Hinblick auf das EU-Budget: „Wir vertrauen darauf, dass die Briten Wort halten.“

Italien-Budget - Salvini attackiert Österreich

Rom - Der italienische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini kritisiert Österreich wegen der Forderung nach Eröffnung eines Defizitverfahrens gegen Italien. „Ich kümmere mich nicht um den Haushalt anderer Länder. Man soll uns arbeiten und einen Haushaltsplan umsetzen lassen, der das Recht auf Arbeit in den Vordergrund stellt“, so Salvini nach Medienangaben von Freitag. „Das sage ich Österreichern, Niederländern, Franzosen und Luxemburgern (...): Jeder soll vor der eigenen Haustür kehren. Italien hat eine Regierung, die sich um die Italiener kümmert.“ Die EU-Kommission wird im Haushaltsstreit mit Rom am Mittwoch ein Strafverfahren anstoßen. Italiens Regierung strebt in ihrem Haushaltsentwurf für 2019 ein Defizit von 2,4 Prozent an - dreimal so viel wie von der Vorgängerregierung geplant. Auf Kritik in Brüssel stößt vor allem die hohe Staatsverschuldung von etwa 130 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Familienbeihilfe - Ministerium verteidigt Indexierungspläne

Wien - Nach einem neuerlichen Protest mehrerer EU-Staaten gegen die geplante Indexierung der Familienbeihilfe verteidigt das Familienministerium seine Pläne. Kritik hätten mehrheitlich jene Länder geäußert, die „keine Familienbeihilfe an die eigenen Staatsbürger, die bei uns arbeiten, ausbezahlen und somit ihre Verpflichtung umgehen“, hieß es am Freitag in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Die Forderung nach „gleicher Leistung für gleiche Einzahlung“ sei nicht gerechtfertigt. Das Argument sei „unrichtig“, weil die österreichische Familienbeihilfe „durch Dienstgeberbeiträge und nicht den einzelnen Arbeitnehmer finanziert wird“, erklärte der Sprecher von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP), Herbert Rupp. Am Donnerstagabend hatten insgesamt sieben EU-Staaten erneut ihren Unmut über die österreichischen Pläne zur Kürzung der Familienbeihilfe geäußert. In einem gemeinsamen Brief riefen die Staaten der Visegrad-Gruppe (V4), Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn, sowie Bulgarien, Litauen und Slowenien EU-Arbeitskommissarin Marianne Thyssen auf, zu prüfen, ob die Maßnahme im Einklang mit EU-Recht steht.

EU-Subsidiaritätskonferenz endete mit „Erklärung von Bregenz“

Bregenz - Die EU-Subsidiaritätskonferenz in Vorarlberg ist mit einer „Erklärung von Bregenz“ zu Ende gegangen. Sie soll Grundlage dafür sein, dass die Union sich künftig um große Themen wie Sicherheits- oder Außenpolitik kümmert, alles andere sollen die Mitgliedsländer selbst regeln. Man dürfe keinesfalls „die Bürger verlieren, wenn es um das europäische Projekt geht“, so EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP). Teil der „Erklärung von Bregenz“ ist neben der europäischen Fokussierung auf „große Fragen“ und „wesentliche Herausforderungen“ etwa auch die Evaluierung des Gesetzgebungsprozesses, die Gewährung von größeren Spielräumen für die Mitgliedsstaaten und auch die verbesserte Einbindung der regionalen und lokalen Ebene. Die erarbeiteten Vorschläge sollen nun weiter geprüft und in weiterer Folge dem Europäischen Rat vorgelegt werden. Blümel, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans betonten die gelebte Subsidiarität als Weg zu größerer Bürgernähe.

Israel begrüßt EU-Konferenz zu Antisemitismus und Antizionismus

Wien - Israel hat die kommenden Mittwoch stattfindende hochrangige Konferenz gegen Antisemitismus und Antizionismus im Rahmen der österreichischen Ratspräsidentschaft begrüßt. Es handle sich um ein „wichtiges Zeichen, dass der Kampf gegen Antisemitismus auch in Österreich ein wichtiges Anliegen ist und ernst genommen wird“, teilte Botschafterin Talya Lador-Fresher am Freitag der APA mit. „Dieses Bekenntnis wird in Israel ausdrücklich begrüßt und wertgeschätzt“, betonte Lador-Fresher. „Antisemitismus und Antizionismus erleben gerade wieder eine traurige Renaissance“, mahnte sie. Am Mittwoch diskutieren hochrangige Vertreter der Europäischen Union sowie jüdischer Organisationen in Wien über Strategien, das jüdische Leben in Europa angesichts der Zunahme von Antisemitismus zu sichern. Ausdrücklich miteinbezogen wird dabei auch der Antizionismus, weil Antisemitismus heute nämlich „oft auch Ausdruck in übermäßiger und unverhältnismäßiger Kritik am Staat Israel“ finde, wie es in der Einladung zur Konferenz heißt.

Polen: Stopp der Zwangspensionierungen von Richtern unrechtmäßig

Warschau/Brüssel/Luxemburg - Polen verlangt, den einstweiligen Stopp der umstrittenen Zwangspensionierungen von obersten Richtern des Landes aufzuheben. Es gebe keine Dringlichkeit, die aber eine Voraussetzung für die vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) angeordnete Aussetzung der Zwangspensionierung sei. Dies sagte der Anwalt Polens, Boguslaw Majczyna, am Freitag bei einer Anhörung vor dem höchsten EU-Gericht in Luxemburg. Der EuGH hatte am 19. Oktober Polen verpflichtet, die in den Ruhestand geschickten obersten Richter vorerst wieder in den Dienst zurückzuholen. Eine Entscheidung über das Fortbestehen der Einstweiligen Anordnung wird in einigen Wochen erwartet. Die EU-Kommission sieht in der Zwangspensionierung eine Einschränkung der Unabhängigkeit der obersten polnischen Richter. Sie hat deswegen auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet, über das erst später verhandelt wird.

EZB-Chef Draghi - Aufschwung hält trotz Konjunkturdelle an

Frankfurt - EZB-Präsident Mario Draghi sieht trotz der jüngsten Konjunkturdelle den Aufschwung in der Eurozone nicht in Gefahr. „Es gibt sicher keinen Grund, warum die Expansion im Euroraum abrupt enden sollte“, sagte Draghi am Freitag auf einem Bankenkongress in Frankfurt. Da die Erholung schon lange anhalte, sei eine graduelle Abschwächung normal. Die Wirtschaft wachse bereits seit fünf Jahren. „Und wir erwarten, dass die Expansion in den kommenden Jahren anhält“, sagte der Italiener. Die Wirtschaft im Währungsraum war im dritten Quartal so langsam gewachsen wie seit mehr als vier Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte zwischen Juli und September nur noch um 0,2 Prozent zum Vorquartal zu. Das Wachstum halbierte sich damit zum Frühjahr. Vor allem Schwächen in der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland bremsten die Dynamik. Experten machten dafür insbesondere Probleme der Autobauer mit einem neuen Abgasmessverfahren verantwortlich und rechnen damit, dass es im Schlussquartal wieder bergauf gehen sollte.