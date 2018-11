Der scheinbar ewige Horst Seehofer kämpft um sein letztes Amt

München/Berlin (APA/AFP) - Nicht eine Silbe verliert Horst Seehofer zur letzten noch mit Spannung verbundenen Frage zu seiner Zukunft. Dass er sich als CSU-Chef zurückzieht, gab er schon am Montag bekannt. Nun fügt er nur noch das Datum seines Abgangs hinzu - den 19. Jänner. Was aber mit seinem Amt des deutschen Innenministers werden wird, bleibt offen. Dabei wünschen sich in der CSU einige Seehofers vollständigen Rückzug.

In einer internen Runde der CSU-Spitze hatte Seehofer am Sonntag auch die Erwartung geschürt, dass er vollständig in den Ruhestand treten will. Direkt kündigte er dies für den CSU-Vorsitz an. Für das deutsche Innenministerium aber nur indirekt, wie Teilnehmer der kleinen Runde nach wie vor berichten. Demnach sagte Seehofer, ohne CSU-Vorsitz sei das Amt in der Bundesregierung nicht zu halten. Einen Rücktrittstermin nannte er aber nicht.

Am Montag wollte Seehofer davon schon nichts mehr wissen, das Amt in der Bundesregierung sei unberührt von seiner Entscheidung für den Parteivorsitz. Daran scheint auch der Druck aus den eigenen Reihen in den vergangenen Tagen nichts geändert zu haben.

Für Eindruck unter CSU-Verantwortlichen sorgte vor allem ein Auftritt der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Im Bayerischen Fernsehen warnte Stamm Seehofer, mit seinem unglücklichen Agieren sein Lebenswerk zu beschädigen. „Wenn sich das weiter so darstellt, kann ich mir schlecht vorstellen, dass er da in Anstand und Würde rauskommt.“

Stamm ist nicht die einzige, die so spricht - auch der frühere deutsche Verkehrsminister Peter Ramsauer forderte Seehofer schon offen zum vollständigen Rückzug auf. Manche sagen, dass er diesen ablehnt, liege an Angela Merkel - Seehofer wolle nicht vor der von ihm seit der Flüchtlingskrise in größter Massivität bekämpften CDU-Bundeskanzlerin aufs Altenteil.

Grundlage für dieses Gerücht ist auch eine Aussage von Seehofer aus dem Frühsommer. Als er damals wegen des Flüchtlingsstreits vor der Ablösung als deutscher Innenminister stand, sagte er, er lasse sich nicht von einer Bundeskanzlerin entlassen, der er selbst ins Amt verholfen habe.

Solche Worte wollen nicht zu dem frühen Seehofer passen, der als Herz-Jesu-Sozialist der Union galt. Der 1949 in Ingolstadt geborene Sohn eines Lastwagenfahrers erarbeitete sich dieses Image nach seinem Einzug in den Bundestag 1980.

Unter Norbert Blüm (CDU) war Seehofer Staatssekretär für Soziales. Von 1992 bis 1998 diente Seehofer als Gesundheitsminister unter Helmut Kohl (CDU), in der ersten Großen Koalition unter Merkel war er Agrarminister. 2008 wurde Seehofer bayerischer Ministerpräsident, 2013 gewann er für die CSU die verlorene absolute Mehrheit zurück.

Doch darauf folgten mit der Europawahl, der Bundestagswahl und zuletzt der Landtagswahl drei für die CSU verlorene Wahlen. Diese Wahlpleiten führten zum Ende als CSU-Chef.

In Berlin agiert er im größten Ministerium, das es je gab, inzwischen trotz seiner langen Erfahrung unglücklich. Kritiker werfen Seehofer vor, er sei mit dem Mammuthaus mit acht Staatssekretären und rund 1500 Mitarbeitern überfordert. Der Flüchtlingsstreit mit Merkel, der Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen: Immer neu und über Wochen schien Seehofer vor allem für Streit zu stehen.

Dass er offenbar dennoch Innenminister bleiben will, wirkt angesichts der zahlreichen Kritik trotzig. Allerdings stellt sich die Frage, ob der CSU-Chef seine eigene Zukunft nach dem 19. Jänner noch in der eigenen Hand hat. Nachfolger als CSU-Chef soll sein parteiinterner Gegner Markus Söder werden - dieser könnte das von Seehofer selbst angekündigte Jahr der Erneuerung auch auf die Rolle der CSU im Bund beziehen.

