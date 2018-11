Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Misstrauens-Abstimmung gegen Theresa May wahrscheinlich

London/Brüssel - Die EU und Großbritannien haben sich vor einigen Tagen auf einen Vertrag zum Brexit geeinigt. Die britische Premier-Ministerin Theresa May ist für den Vertrag. Aber viele britische Politiker sind dagegen und haben im britischen Parlament eine Misstrauens-Abstimmung gegen May gefordert. Wenn bei dieser Abstimmung die Mehrheit der Abgeordneten gegen May stimmt, dann muss sie zurücktreten. Wahrscheinlich findet diese Abstimmung am nächsten Dienstag statt, berichteten britische Zeitungen.

Erklärung: Brexit

Brexit ist ein kurzer Name für den Austritt von Großbritannien aus der Europäischen Union. „Br“ steht für Britannien und „exit“ ist das englische Wort für „Austritt“. Großbritannien tritt Ende März 2019 aus der EU aus.

Hunderte Vermisste bei Waldbränden in Kalifornien

Los Angeles/Paradise (Nevada) - In den USA im Bundesstaat Kalifornien gibt es seit 8. November gewaltige Waldbrände. Bei den Bränden starben bisher mehr als 60 Menschen. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Tausende Häuser und riesige Waldgebiete wurden durch das Feuer zerstört. Der Ort Paradise wurde fast vollständig zerstört. Die Behörden warnten in vielen Orten vor gefährlicher Rauchbelastung.

Die Inflation stieg in Österreich im Oktober

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Oktober wieder höher gewesen als im September. Am stärksten stiegen die Preise für Treibstoff. Die Treibstoff-Preise wurden um knapp 16 Prozent teurer. Auch Wohnen, Wasser und Energie verteuerten sich. Urlaubsreisen wurden etwas billiger. Auch Telefonieren kostete ein bisschen weniger. Insgesamt wurde das Leben in Österreich im Oktober um 2,2 Prozent teurer.

Erklärung: Inflation

Man bemerkt die Inflation daran, dass alles teurer wird. Deshalb nennt man sie auch Teuerung. Ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nur leicht. Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise stärker. Bei Inflation wird das Geld immer weniger wert. Deshalb braucht man mehr Geld, wenn man sich etwas kaufen will.

Österreichs Fußball-Team spielte gegen Bosnien 0:0

Wien - Am Donnerstag hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in Wien gegen Bosnien-Herzegowina gespielt. Das Spiel endete 0:0. Für dieses Ergebnis bekamen sowohl Österreich als auch Bosnien einen Punkt für die Tabelle in der Nations League. Bosnien hat die Gruppe damit gewonnen. Österreich ist auf dem 2. Platz. Nordirland kam auf den 3. Platz.

Erklärung: Nations League

„Nations League“ ist ein englischer Begriff für einen Fußball-Wettbewerb. Bei diesem Wettbewerb haben europäische National-Mannschaften die Möglichkeit, einen fixen Startplatz für die EM zu bekommen.

