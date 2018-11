Tennis: Marach/Pavic bei ATP Finals nach zweiter Niederlage vor Aus

London (APA) - Oliver Marach und sein kroatischer Partner Mate Pavic haben in ihrem letzten Match der Gruppe „Knowles/Nestor“ am Freitag ihre Halbfinal-Chancen drastisch verringert. Die Weltranglisten-Ersten mussten sich bei den ATP Finals in London Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA-3) mit 6:7(4),4:6 geschlagen geben. Der Steirer und Pavic vergaben dabei in Satz zwei einen 3:1-Vorsprung.

Schon ein Satzsieg hätte die Chancen zum Aufstieg wesentlich erhöht. Nun mussten Marach/Pavic für das Abendmatch zwischen Mike Bryan/Jack Sock (USA-5) und Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA-8) darauf hoffen, dass die Amerikaner nicht nur gewinnen, sondern die Franzosen nicht mehr als sieben bzw. acht (bei einem Satz, der auf 7 ausgeht) Games machen. Eine ähnliche Situation also wie sie am Vortag Dominic Thiem vor dem Abendmatch von Roger Federer gegen Kevin Anderson hatte.

„Es ist schwer, dieses Match irgendwie zu loben, weil da war nichts zu loben. Es war ein richtig schlechtes Match von uns und die haben auch nicht super gespielt“, meinte ein sichtlich enttäuschter Marach nach dem Match gegen die Angstgegner, gegen die sie nun auch das vierte Duell verloren haben. „Gegen die machen wir jedes Mal die wichtigen Punkte nicht. Zum Schluss haben wir ein bisserl den Kopf weggeschmissen.“ Sein Partner Pavic hatte nach der 3:1-Führung bei 3:2 seinen Aufschlag zu Null abgeben müssen.

Die Spekulationen über den dennoch möglichen Halbfinaleinzug wollte Marach fast nicht hören. „Wenn ich so spiele, will ich gar nicht im Semi sein.“ Das erste Match sei gut, das zweite „so, so“ und das dritte enttäuschend gewesen. Marach glaubt nicht mehr an den Aufstieg. „Wenn die Franzosen so spielen, wie im zweiten Match können die Bryan/Sock auch schlagen.“ Er wird sich das Doppel auch gar nicht anschauen. Und wenn er sich doch noch qualifiziert: „Dann werde ich schon eine Nachricht kriegen.“