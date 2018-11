Krisen- statt Jubelstimmung beim AfD-Europaparteitag

Magdeburg (APA/AFP) - Schlechter hätte es kaum laufen können für die AfD: Am Freitag traf sich die Partei zu ihrem Europaparteitag in Magdeburg, doch für Europa interessierte sich kaum jemand. Stattdessen sorgte die Spendenaffäre um Fraktionschefin Alice Weidel für Krisenstimmung. Die erfolgsverwöhnte AfD, findet sich in einer ungewohnten Rolle wieder: In der Defensive.

Bisher war es für die rechtspopulistische Alternative für Deutschland trotz erbitterter Macht- und Flügelkämpfe stetig aufwärts gegangen. Statt zu feiern, dass sie inzwischen in allen 16 Landesparlamenten und als drittstärkste Kraft im Bundestag sitzt, bemühte sich die Parteispitze in Magdeburg um Schadensbegrenzung. Vier Stunden lang tagte vor Beginn des Parteitags der Bundesvorstand, es ging vor allem um den Fall Weidel.

Die hatte in der Früh schon die Schuldigen für die durch die Spendenaffäre ausgelöste Krise ausfindig gemacht: Die ohnehin verhassten Medien, die „falsch, unvollständig und tendenziös“ berichtet hätten mit dem Ziel, sie „persönlich und politisch zu diskreditieren“.

Die inmitten der laufenden Sitzung veröffentlichte Erklärung, in der sich die Parteispitze hinter Weidel stellt, klang eher wie ein Stillhalteabkommen. Der „Sachverhalt“ - also der Eingang zweier Großspenden aus der Schweiz und den Niederlanden - auf das Konto des Kreisverbands Bodensee, dem Weidel angehört, werde derzeit „sehr intensiv aufgeklärt“.

Weitere Erklärungen gebe es nicht, sagte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland kurz vor Beginn des Parteitags. Er hatte die AfD als Spitzenkandidat gemeinsam mit Weidel in den Bundestag geführt. Als Gauland von der zweiten Spende erfuhr, soll er laut „Bild“-Zeitung „getobt“ haben. Von ihm, aber auch von Ko-Parteichef Jörg Meuthen dürfte es abhängen, wie die Affäre für die Fraktionschefin ausgeht.

Weidel hat starke Widersacher in der AfD, dem rechten Flügel ist die promovierte Ökonomin mit ihren wirtschaftsliberalen Ideen ein Dorn im Auge. Zudem hatte sie einst für den Parteiausschluss des Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke gestimmt, der letztlich nicht vollzogen wurde. Und in Baden-Württemberg sorgte Meuthen dafür, dass nicht sie, sondern sein Vertrauter Ralf Özkara Landeschef wurde. Özkara sprach sich bereits für den Rücktritt Weidels von allen Ämtern und Mandaten aus, sollten sich die Spenden als illegal erweisen.

Das Problem mit den „Gönnern“ aus dem Ausland ist nicht das einzige, das der AfD derzeit zu schaffen macht. Auch die Gefahr einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz treibt die Parteiführung um. Die eingesetzte Arbeitsgruppe zur Vermeidung einer Beobachtung sorgt wiederum an der Parteibasis für Unmut. Ein kürzlich gestarteter „Stuttgarter Aufruf“ mit der Warnung vor „Denk- und Sprechverboten“ verzeichnete binnen weniger Tage 1200 Unterschriften, darunter zahlreiche Landtags- und einige Bundestagsabgeordnete.

Dazu wurde just am Freitag bekannt, dass der Verfassungsschutz mit Baden-Württemberg nun die dritte AfD-Jugendorganisation in einem Bundesland beobachtet, nach Bremen und Niedersachsen. Der Grund: Verbindungen zu Rechtsextremen und Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.

Besorgt blicken die Parteiverantwortlichen auch auf das, was sich gerade in der CDU tut. Dass Friedrich Merz die Partei führen könnte und sie wieder konservativer ausrichten dürfte, hat die AfD-Spitze gehörig aufgeschreckt. Die Kampfansage Merz‘, er traue sich zu, die Zahl der AfD-Wähler „zu halbieren“, hält niemand bei den Rechtspopulisten für bloße Rhetorik.

Mit dem allmählichen Rückzug von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel verliert die AfD ihr zentrales Feindbild - was viele in der Partei bedauern dürften, allen voran Gauland, der mit seinem Ausspruch „Wir werden Merkel jagen“ am Abend der Bundestagswahl für Stimmung gesorgt hatte. Als er am Freitag in Magdeburg einmal mehr gegen die Europa- und Flüchtlingspolitik Merkels wetterte, zündeten seine Attacken bei den Delegierten schon längst nicht mehr so wie früher.