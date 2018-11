„Jumbo“-Außenrat tagt zu Zentralasien, Bosnien, Jemen und Ukraine

Brüssel (APA) - Die Lage im Jemen, Bosnien und Herzegowina, der Ukraine sowie in Zentralasien werden die EU-Außenminister am Montag in Brüssel besprechen. Dies sei ein „Jumbo“-Treffen, sagten EU-Diplomaten am Freitag, weil beim Treffen der Außenminister am Nachmittag auch die Verteidigungsminister teilnehmen werden.

Zunächst werde die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini die Außenminister über die Implementierungen der globalen Strategie der EU informieren und über die Situation bei den Beziehungen zum Iran nach Verhängung der zweiten Sanktionsrunde durch die USA berichten. Außerdem werde Mogherini über die Ergebnisse der jüngsten Libyen-Konferenz in Palermo unterrichten.

Dann wollen die Außenminister die Lage in Bosnien-Herzegowina nach den Wahlen vom 7. Oktober analysieren. Vor dem von Bosnien-Herzegowina angestrebten EU-Beitritt seien noch eine Reihe von Reformen nötig, hieß es. Eine Einschätzung der EU-Kommission sei in Vorbereitung. Ein weiteres Thema sei die Ukraine nach den von der EU nicht anerkannten Wahlen in der Donezk-Region. Ebenso werde hier die Lage im Asowschen Meer diskutiert werden. Im Jemen sei die EU besorgt wegen der humanitären Lage und wolle sich für einen politischen Prozess stark machen.

Ein zentrales Thema werde die Lage in Zentralasien vor dem Ministertreffen der EU mit den fünf zentralasiatischen Staaten sein. In Zentralasien gebe es Fortschritte zu mehr regionaler Kooperation, hieß es seitens EU-Offizieller. Dies sei vor allem auf die Öffnung in Usbekistan zurückzuführen. Nächstes Jahr will die EU eine neue Strategie für Zentralasien vorstellen. Wie bisher werde dabei sehr viel Fokus auf die Rechtstaatlichkeit und die Regierungsführung gelegt werden, betonten EU-Diplomaten.

Am Donnerstag wird Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) übrigens stellvertretend für Mogherini den Vorsitz bei den Kooperationsräten der EU mit Usbekistan sowie Tadschikistan führen und am Rande des Rates bilaterale Treffen mit Vertretern der beiden Staaten absolvieren.

Die Verteidigungsminister, darunter Ressortchef Mario Kunasek (FPÖ), wollen Schlussfolgerungen zur Etablierung von zivilen Einsätzen in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik verabschieden. Zum gemeinsamen Verteidigungsfonds wird Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska dazustoßen.

Außerdem sollen 17 neue Projekte im Rahmen der permanenten strukturellen Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik (PESCO) verabschiedet werden. Diese sei weiterhin als Ergänzung der NATO und nicht als deren Konkurrenz zu sehen, betonten EU-Offizielle.