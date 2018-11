55-Jähriger bei Arbeitsunfall in Tirol schwer verletzt

St. Johann in Tirol (APA) - Ein 55-Jähriger ist am Freitag bei einem Arbeitsunfall in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde der Mann von einem Gabelstapler mit Paletten gestreift, der von einem 46-Jährigen gelenkt worden war. Der 55-Jährige wurde in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert.