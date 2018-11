Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis fester

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel fester gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 56,89 Dollar und damit um 1,14 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 66,99 Dollar gehandelt, er lag 1,32 Prozent im Plus.

Trotz der heutigen Kursgewinne dürften die Ölpreise aufgrund des Preiseinbruchs zu Wochenbeginn auf Wochensicht ein deutliches Minus verzeichnen, kommentieren die Analysten der Commerzbank. Dass die Preise am Vortag trotz deutlich stärker als erwartet gestiegener US-Lagerbestände mit einem Plus aus dem Handel gegangen waren, deute aber darauf hin, dass negative Nachrichten mittlerweile größtenteils eingepreist seien. „Denn nur so ist zu erklären, dass ein Anstieg der US-Rohölvorräte um gut 10 Mio. Barrel die Preise nicht weiter unter Druck setzte“, begründen die Analysten. Richtig nachvollziehbar sei der starke Lageranbau anhand von Daten zu Netto-Importen sowie zu Rohölverarbeitung und -produktion aber nicht.

Der Goldpreis lag am Nachmittag in London bei 1.213,40 Dollar und damit knapp behauptet gegenüber dem Schlusskurs von 1.213,91 vom Donnerstag. Das Edelmetalle konnte seine Verlaufsverluste am Nachmittag aufholen, nachdem der Dollar spürbar nachgegeben hatte.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 66,99 66,12 +1,32 WTI 56,89 56,25 +1,14 OPEC-Daily 64,51 67,01 -3,73 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.213,40 1.213,91 -0,04 Silber 14,37 14,28 +0,63 Platin 845,76 840,28 +0,65 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 135,50 135,50 +0,00 Kakao 2.223,00 2.166,00 +2,63 Zucker 342,60 343,20 -0,17 Mais 174,75 175,50 -0,43 Sojabohnen 886,88 888,75 -0,21 Weizen 205,00 205,75 -0,36 ~