Wiener Rentenmarkt im Späthandel kaum verändert

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitagnachmittag kaum bewegt zum Vormittagsgeschäft gezeigt, die Renditen in den langen Laufzeiten notierten unverändert, am kurzen Ende gingen die Renditen etwas nach oben. Insgesamt verlief das Geschäft ohne größere Impulse - weder die politischen Entwicklung in Großbritannien noch Inflationszahlen aus der EU bewegten die Märkte nachhaltig.

Auch Zahlen zur US-Industrieproduktion brachten kaum Bewegung. Die US-Industrie hat ihre Produktion im Oktober schwächer ausgeweitet als erwartet, die Gesamtproduktion lag 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau und damit leicht hinter den Erwartungen.

Politische Ereignisse werden wohl auch nächste Woche im Fokus der Anleger stehen. „Der Euro-Rentenmarkt bleibt gefangen zwischen Hoffen und Bangen angesichts gewichtiger politischer Ereignisse in Großbritannien und Italien“, prognostizieren die Rentenmarktexperten der Commerzbank. „Der sich zuspitzende Haushaltskonflikt zwischen der EU und Italien sowie Sorgen über eine Ablehnung des Brexit-Übergangsabkommens im britischen Parlament erhöhen weiterhin die Nachfrage nach sicheren Anleihen“, so die Experten weiter.

Konjunkturseitig dürften nächste Woche in der Eurozone die Einkaufsmanagerindizes für November von Bedeutung sein, die - so erwartet die Commerzbank - nochmals gefallen sein dürften. „Das wird sicherlich die Konjunkturängste anheizen, auch wenn dies kein Hinweis auf eine Stagnation der Wirtschaft im Schlussquartal 2018 wäre“, heißt es weiter. Auch EZB-Präsident Mario Draghi erwartet trotz der jüngsten Konjunkturdelle noch kein Ende des Wachstums. „Es gibt sicher keinen Grund, warum die Expansion im Euro-Raum abrupt enden sollte,“ sagte er am Freitag auf einem Bankenkongress in Frankfurt.

In den USA stehen nächste Woche Daten zum Wohnungsbau im Fokus. Der Wohnungsbau werde weiterhin durch steigende Zinsen, höhere Baukosten und eine begrenzte Verfügbarkeit von Bauplätzen in den Metropolregionen gebremst, so die Commerzbank. Ein Unsicherheitsfaktor der Prognose seien die Auswirkungen der Wirbelstürme Florence und Michael, hieß es weiter.

Um 16.45 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Dezember-Termin, mit 160,63 um 1 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (160,64). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 160,63. Das Tageshoch lag bisher bei 160,76, das Tagestief bei 160,54, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 22 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 460.514 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,45 (zuletzt: 1,43) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,60 (0,59) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,10 (-0,11) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,55 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 43 (zuletzt: 41) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 30 (30) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (21) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 101,33 101,63 1,45 101,58 101,15 Bund 28/01 10 0,75 101,36 101,44 0,60 101,48 102,33 Bund 23/03 5 0,00 100,45 100,61 -0,10 100,58 100,4 Bund 20/01 2 3,90 107,39 107,55 -0,55 107,5 107,48 ~