Trumps Woche: Eine Achterbahnfahrt in präsidialen Tweets

FREITAG: Eine Medaillenverleihung steht auf dem Programm, dann kann Trump langsam ins Wochenende starten. Die kommende Woche könnte weniger stressig werden: Am Montag nehmen der Präsident und die First Lady den Weihnachtsbaum für das Weiße Haus in Empfang, am Dienstag ist die traditionelle Begnadigung von zwei Thanksgiving-Truthähnen geplant, die nicht in den Ofen wandern. Am Donnerstag ist dann Thanksgiving, ein nationaler Feiertag. In Amerika steht eine kurze Arbeitswoche an - die allerdings umso mehr Zeit fürs Twittern lässt. (APA/dpa)



Seinem Ärger macht Trump in einer Serie von Tweets Luft, Mueller und seine Mitarbeiter bekommen ihr Fett weg: Eines Tages werde an Universitäten untersucht werden, was "Mueller und seine Bande demokratischer Strolche getan haben, um Menschen zu zerstören", wütet der Präsident. Dann hält er die Feststelltaste gedrückt, was wirkt, als würde Trump auf Twitter brüllen: "EINE TOTALE HEXENJAGD WIE KEINE ANDERE IN DER AMERIKANISCHEN GESCHICHTE!"