Europas Leitbörsen schließen überwiegend schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag trotz eines guten Handelsstarts den Tag überwiegend im Minus beendet. Noch in der Früh hatte es nach einem Tag mit Kursgewinnen durch die Bank ausgesehen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel im Lauf des Tages 9,57 Einheiten oder 0,30 Prozent auf 3.180,74 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Handelstag mit 11.341,00 Punkten und minus 12,67 Einheiten oder 0,11 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor um 24,13 Zähler oder 0,34 Prozent und steht nun bei 7.013,88 Stellen.

Die Leitindizes der Börsen in Stockholm, Brüssel und Zürich konnten unterdessen leichte Zuwächse verbuchen.

Der Streit über die Gestaltung des Brexit hat die Regierung von Premierministerin Theresa May in eine tiefe Krise gestürzt. Mehrere Minister traten am gestrigen Donnerstag zurück und Abgeordnete entzogen May die Unterstützung. Berichten zufolge könnte zudem eine Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion unmittelbar bevorstehen.

An der Konjunkturdatenfront gab es aus der Eurozone am Freitag keine marktbewegenden Datenveröffentlichungen. Die US-Industrie hat unterdessen heutigen Daten zufolge ihre Produktion im Oktober schwächer ausgeweitet als erwartet. Nach Zahlen der amerikanischen Notenbank lag die Gesamtproduktion nur um 0,1 Prozent über dem Vormonatsniveau.

Vor dem Wochenende war die Meldungslage unternehmensseitig sehr ruhig. Europaweit ist die Berichtssaison nun wieder am abebben. Bei den Sektoren gab es bei den Medienwerten dank Zahlenvorlage des französischen Vivendi-Konzerns starke Zuwächse.

Der Medienriese hat sein Geschäft im Sommer dank einer robusten Musiksparte ausgeweitet, wie am Vorabend bekannt wurde. Der Umsatz stieg im 3. Quartal um 5,6 Prozent auf 3,38 Mrd. Euro. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft der Musiksparte Universal Music Group (UMG), das um 13,5 Prozent zulegte. In Paris sorgte das bei der Vivendi-Aktie für ein sattes Plus von 3,09 Prozent.

An der Börse in London legten Aktien des Private-Equity-Unternehmens 3i um 0,71 Prozent zu. Im Halbjahr (bis Ende September) wurde für die Anteilseigner ein Total Return von 728 Mio. Pfund erwirtschaftet. Das entspricht einer gesamten Rendite von knapp 10 Prozent.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca muss einen Rückschlag bei seinem Krebsmittel Imfinzi einstecken. Das Mittel habe den primären Endpunkt einer abschließenden klinischen Studie (Phase-III) nicht erreicht, teilte der Konzern am Freitag mit. An der Londoner Börse sorgte das für ein Minus von mehr als 1,79 Prozent.

Deutliche Verluste im „Footsie“ gab es zudem für Aktien der Beteiligungsgesellschaft Melrose, sowie für die Royal Bank of Scotland (RBS). Melrose verloren mehr als 6 Prozent und RBS gaben mehr als 3 Prozent an Wert ab.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA501 2018-11-16/18:20