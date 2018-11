Börse London schließt im Minus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Freitag in einem überwiegend schwächeren europäischen Börsenumfeld ebenfalls mit Verlusten geschlossen.

Der FT-SE-100 Index beendete den Handelstag bei 7.013,88 Punkten und einem Minus von 24,13 Einheiten oder 0,34 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 48 Gewinner und 53 Verlierer gegenüber.

Der Streit über die Gestaltung des Brexit hat die Regierung von Premierministerin Theresa May in eine tiefe Krise gestürzt. Mehrere Minister traten am gestrigen Donnerstag zurück und Abgeordnete entzogen May die Unterstützung. Berichten zufolge könnte zudem eine Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion unmittelbar bevorstehen.

Der neue britische Brexit-Minister heißt Stephen Barclay, wie heute am Frühabend bekannt wurde. An die Stelle der ebenfalls zurückgetretenen Arbeitsministerin Esther McVey tritt die frühere Innenministerin Amber Rudd.

Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca muss einen Rückschlag bei seinem Krebsmittel Imfinzi einstecken. Das Mittel habe den primären Endpunkt einer abschließenden klinischen Studie (Phase-III) nicht erreicht, teilte der Konzern am Freitag mit. Bei den Aktien sorgte das für ein Minus von 1,79 Prozent.

Deutliche Verluste im „Footsie“ gab es zudem für Aktien der Beteiligungsgesellschaft Melrose, sowie für die Royal Bank of Scotland (RBS). Melrose verloren mehr als 6 Prozent und RBS gaben mehr als 3 Prozent an Wert ab.

Ebenfalls im Leitindex legten Aktien des Private-Equity-Unternehmens 3i um 0,71 Prozent zu. Im Halbjahr (bis Ende September) wurde für die Anteilseigner ein Total Return von 728 Mio. Pfund erwirtschaftet. Das entspricht einer gesamten Rendite von knapp 10 Prozent.

Im FTSE-100 hat Paddy Power mit dem am 8. August angekündigten Aktienrückkaufprogramm begonnen. Die Aktie verteuerte sich um 3,52 Prozent und lag damit im Spitzenfeld im Leitindex.

Bei den Londoner Mittelwerten, im FTSE-250, wurden Halbjahreszahlen des Assetmanagers Intermed Capital Group (IGC) veröffentlicht. IGC konnte sich bei den verwalteten Vermögen seit Ende März um 17 Prozent auf insgesamt 33,6 Mrd. Euro steigern. Die Aktie stieg darauf um 3,89 Prozent.

