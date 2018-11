Le Pen findet populistische Partnerpartei in Bulgarien

Sofia (APA/dpa) - Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat in Bulgarien der kleinen Partei Wolja (Wille) ihre Unterstützung für die Europawahl 2019 zugesagt. „Die französischen Patrioten unterstützen euch, weil ihr für das Recht der Nationen kämpft“, sagte die Vorsitzende der Partei Rassemblement National (RN, früher: Front National) am Freitag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.

Die Chefin der Rechtsaußen-Partei hielt sich dort auf Einladung von Wolja-Chef Wesselin Mareschki zu einer Konferenz rechtsorientierter Parteien auf, darunter die italienische Lega und der belgische Vlaams Belang. Für die FPÖ sollte der EU-Abgeordnete Georg Mayer anreisen. Laut FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky musste er allerdings aus terminlichen Gründen absagen. Es sei eine Grußbotschaft nach Sofia geschickt worden, teilte Vilimsky am Freitag der APA mit.

Die EU sollte in eine Allianz von Europa der Nationen transformiert werden, in der jeder Staat seine wirtschaftlichen und politischen Beziehungen mit anderen Staaten selbst bestimmt, forderten Le Pen und Mareschki. „Ich will nicht, dass mir Deutschland seine finanziellen und Haushaltsregeln aufzwingt“, so Le Pen in einem Interview des bulgarischen Fernsehsenders bTV.

Bei der Konferenz attackierte Le Pen wieder einmal mit scharfen Worten die EU. Die „traurige“ Union wolle den christlichen Werten „abschwören“, sagte die RN-Chefin am Freitag, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Dem würden sich die Kräfte der EU-Rechtsfraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) entgegenstellen. „Wir erleben einen historischen Moment, das Ende einer Welt, das Ende eines Zyklus‘. Die Zeit der entfesselten Globalisierung, die dem oligarchischen Traum entsprach, eine Weltregierung durch die globale Kaste zu bilden, ist zu Ende“, sagte Le Pen.