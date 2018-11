Flucht von mazedonischem Ex-Regierungschef sorgt für Aufsehen

Brüssel/Tirana (APA/dpa/AFP) - Die Flucht des früheren mazedonischen Regierungschefs Nikola Gruevski nach Ungarn schlägt hohe Wellen, die EU-Kommission hat sich bisher jedoch nur zurückhaltend geäußert. Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini betonte am Freitag in Brüssel, die Kommission nehme zu Entscheidungen der Justiz nicht Stellung. Einige Fragen seien auch in nationaler Kompetenz.

Sie warnte aber davor, den Fall zu „politisieren“. Die Rechtstaatlichkeit sei ein „fundamentales Prinzip der EU“ und gelte für Mitgliedstaaten wie für Beitrittskandidaten, hieß es. Auch müssten Verantwortliche für ihre Handlungen zur Rechenschaft gezogen werden.

Dies entspricht dem Vorgehen der Behörden in Mazedonien. Die Prozesse, die derzeit wegen verschiedener Affären in Skopje gegen Gruevski laufen, werden nicht eingestellt. Mindestens einer soll auch in seiner Abwesenheit weitergeführt werden, entschied die Richterin nach einem Antrag der Sonderstaatsanwaltschaft am Freitag.

Der rechtsgerichtete Gruevski hatte bis 2016 in Mazedonien regiert. Wegen Machtmissbrauchs war der frühere Regierungschef im Mai zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zudem drohen ihm in seiner Heimat weitere Anklagen wegen Korruption, Wahlbetrugs und Machtmissbrauchs. Im Zuge der Ermittlungen wurde ihm auch der Reisepass abgenommen.

Gruevski floh dennoch vor wenigen Tagen nach Ungarn, um der Gefängnisstrafe zu entgehen und wird inzwischen per internationalem Haftbefehl gesucht. Medien in Skopje berichteten am Freitag, dass Gruevski über Albanien, Montenegro und Serbien nach Ungarn gereist sei und zwar in Pkw der ungarischen Botschaften in Tirana, Podgorica und Belgrad. In seiner Begleitung befanden sich demnach ungarische Diplomaten, die in den drei Staaten tätig sind.

Serbiens Ultranationalist Vojislav Seselj erklärte im Belgrader TV-Sender „Happy“, dass Gruevski in Begleitung von „Tschetniks“ durch Serbien gereist sei. Gemeint sind wohl Anhänger seiner Serbischen Radikalen Partei. Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev deutete unterdessen an, dass es sich im Fall Gruevskis auch um eine Entführung handeln könnte.

Jede Botschaft und jeder diplomatischer Wagen genieße Exterritorialität. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob es sich im Fall des mazedonischen Ex-Premiers um Flucht oder Kidnapping gehandelt habe, so Zaev.

Umstritten ist insbesondere die Rolle des EU-Mitglieds Ungarn bei seiner Flucht. Die Regierung in Budapest bestritt am Donnerstag, Gruevski dabei geholfen zu haben. Bei seiner Flucht durch Albanien saß Gruevski nach Angaben der dortigen Polizei allerdings in einem ungarischen Diplomatenfahrzeug.

Gruevski deutete in der Vergangenheit an, dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban nahezustehen. Er beantragte in Ungarn Asyl aus politischen Gründen.

Orbans regierende Fidesz-Partei hatte am Mittwoch erklärt, Gruevski werde von einer linksgerichteten Regierung „verfolgt und bedroht“. Budapest vertritt gegenüber Asylsuchenden grundsätzlich eine extrem harte Haltung. Maßnahmen wie Grenzzäune und Haftlager für Asylsuchende werden von Kritikern Orbans und im Ausland scharf kritisiert.