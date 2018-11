Rutte erwartet von EU keine größeren Änderungen an Brexit-Entwurf

Den Haag/London/Brüssel (APA/AFP) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erwartet keine größeren Änderungen vonseiten der EU am Brexit-Vertragsentwurf. „Die Einführung massiver Änderungen in dieser Vereinbarung ist unwahrscheinlich“, sagte Rutte am Freitag nach einer Kabinettssitzung.

Noch stehe der Vertrag über den Austritt Großbritanniens aus der EU aber nicht, betonte er: „Ein Vertrag ist nur ein Vertrag, wenn er auf beiden Seiten des Kanals Zustimmung erhält.“

Das britische Kabinett hatte den Vertragsentwurf zwar am Mittwochabend abgesegnet, am Donnerstag stürzte die Regierung von Premierministerin Theresa May mit den Rücktritten von zwei Ministern und zwei Staatssekretären aber in eine schwere Krise. Rutte lobte dagegen die britische Regierungschefin, die „einen guten Job mache“.

Die Niederlande gehören neben Frankreich, Spanien und einigen anderen EU-Mitgliedstaaten zu den Ländern, die an dem Vertragsentwurf unter anderem eine fehlende Vereinbarung zu künftigen Fischereirechten in britischen Gewässern beklagen. Die betroffenen EU-Länder wollen, dass die britischen Gewässer weiterhin auch von Fangflotten aus der EU genutzt werden können.