BVT-Ausschuss - NEOS verärgert

Wien (APA) - Verärgert über die Sicherheitspanne im BVT-Untersuchungsausschuss sind auch die NEOS: „Es ist vollkommen unverständlich, wie jemand mit Verbindungen zur rechtsextremen Szene für Sicherheit in einem U-Ausschuss sorgen soll, in dem es auch um verdeckte Ermittler im rechtsextremen Bereich geht“, meinte Mandatarin Stephanie Krisper am Freitagabend in einer Aussendung.

„Wir fordern eine rasche Aufklärung, wie so etwas passieren konnte und in welchen sensiblen Bereichen dieser Security noch gearbeitet hat“, erklärte Krisper. Zugleich brauche es eine rasche Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen rund um den Untersuchungsausschuss. Außerdem müssten sich das für die Sicherheitsüberprüfung der Security-Mitarbeiter zuständige BVT und letztlich auch das Innenministerium mit Herbert Kickl (FPÖ) an der Spitze erklären.