Fußball: ÖFB-U21-Team gewann 3 - Meinung Gregoritsch

Saloniki (APA) - Weitere Meinung nach Griechenland-Österreich (0:1):

Werner Gregoritsch (ÖFB-Teamchef): „Die Burschen sind als Einheit aufgetreten, einer hat für den anderen gearbeitet und alles gegeben. Neben dem Siegestor war vor allem die Defensive entscheidend. Wir waren die reifere und cleverere Mannschaft, haben den Gegner speziell in der ersten Halbzeit kontrolliert und hätten in Führung gehen können. Nach dem Seitenwechsel hat Griechenland gezeigt, welche Spitzenmannschaft sie ist und welche individuelle Klasse sie hat. Der 1:0-Sieg ist erst die halbe Miete, wir haben lediglich eine Halbzeit hinter uns gebracht. Die zweite folgt am Dienstag und wird genau so hart. Wer glaubt, dass wir jetzt schon bei der EM sind, täuscht sich gewaltig. Wenn wir nur zehn Prozent weniger Wille, Einsatz und Disziplin an den Tag legen, werden wir ein böses Erwachen erleben. Wir müssen noch einmal diesen Charakter zeigen.“