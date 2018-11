Tausende demonstrierten für „anständige Slowakei“

Bratislava (APA/dpa) - Tausende Menschen haben in Bratislava am Vorabend des 29. Jahrestags der sogenannten Samtrevolution für eine „anständige Slowakei“ demonstriert. Die Veranstalter sprachen von rund 18.000 Teilnehmern. Kleinere Kundgebungen gab es am Freitagabend auch in anderen Städten, wie die Zeitung „Dennik N“ online berichtete.

Im Vorfeld sorgten Enthüllungen für Empörung, dass die slowakische Kriminalpolizei mehrere Organisatoren der Demonstration vernommen habe. Grundlage soll eine anonyme Strafanzeige gewesen sein, die ihnen Umsturzpläne und Verbindungen zum US-Milliardär und Philanthropen George Soros vorwarf.

Die Demonstration sei ein klares Zeichen, dass die Menschen in der Slowakei Hass und Verschwörungen ablehnten, teilten die Veranstalter mit. Die Proteste der Organisation „Für eine anständige Slowakei“ hatten nach dem mutmaßlichen Auftragsmord an dem investigativen Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin im Februar begonnen und dauern bis heute an.

Die gewaltsame Niederschlagung einer friedlichen Demonstration in Prag am 17. November 1989 wurde zum Auslöser der Samtrevolution, der demokratischen Wende in der damaligen Tschechoslowakei. Zum Jahresbeginn 1993 teilte sich die Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei auf.