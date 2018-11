Liste Pilz: Regierung trifft zu wenige Vorkehrungen für Hard Brexit

Wien/London/Brüssel (APA) - Für den Liste-Pilz-Abgeordneten Bruno Rossmann bereitet sich die Bundesregierung nicht ausreichend auf einen möglichen Hard Brexit vor. Eine entsprechende parlamentarische Anfrage sei „ausweichend“ beantwortet worden, sagte Rossmann am Freitag laut der Tageszeitung „Die Presse“ (Samstagsausgabe).

Rossmann stößt sich an der Formulierung, dass die Regierung einen „optimistischen Zugang“ wählen wolle, wie es in der Anfragebeantwortung heiße. Lediglich das Verteidigungsministerium habe eine Risikoanalyse in Auftrag gegeben, so Rossmann. Anders als die Regierungen in Paris oder Berlin, die Notfallpläne in der Schublade hätten, handle die Regierung „grob fahrlässig“. Das Land werde „dem Ungewissen“ überlassen.

