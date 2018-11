Asien-Pazifik-Gipfel beginnt in Papua-Neuguinea

Port Moresby (APA/dpa) - Im Inselstaat Papua-Neuguinea beginnt am Samstag der alljährliche Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC). Prominentester Gast ist dieses Mal Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Die Präsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Wladimir Putin, lassen sich vertreten.

Insgesamt gehören der APEC 21 Länder rund um den Pazifik an, darunter auch Japan, Kanada, Australien und Indonesien. Die APEC hat seit ihrer Gründung 1989 zum Ziel, ein riesiges Freihandelsabkommen zu schaffen. In den Mitgliedsländern lebt etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Der Asien-Pazifik-Gipfel findet zum ersten Mal in Papua-Neuguinea statt, dem ärmsten aller 21 Staaten. Das Treffen wird von anderen Ländern wie China und Australien mitfinanziert.

Weil es in der Hauptstadt Port Moresby an Hotelzimmern fehlt, sind viele Teilnehmer im Hafen auf drei eigens gecharterten Kreuzfahrtschiffen untergebracht. US-Vizepräsident Mike Pence, der Trump vertritt, übernachtet sogar mit seiner Delegation in Cairns in Australien. Er lässt sich zu den Beratungen einfliegen.