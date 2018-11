Verhandlungen über EU-Budget 2019 auf Montag vertagt

Brüssel (APA) - Die Verhandlungen über das EU-Budget 2019 sind auf Montag vertagt worden. Es gebe noch keinen Durchbruch, aber man habe „Teilerfolge erzielt“, sagte der amtierende Ratsvorsitzende und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) am Freitagabend in Brüssel.

Die EU-Staaten hätten klargemacht, dass sie für flexible Lösungen bereit seien, sagte Löger. Von Seiten des Europaparlaments gebe es aber noch inakzeptable Zahlungsforderungen an die EU-Mitgliedsstaaten. Dem Vernehmen nach sind die Finanzierung der Türkei-Flüchtlingshilfe, die Forschung und die Jugendbeschäftigung umstritten. Das EU-Parlament wolle in einigen dieser Bereiche höhere Ausgaben, hieß es.

Löger sagte, es gebe seitens des EU-Ministerrates keine Bereitschaft für neue Schattenbudgets. Das EU-Parlament habe entschieden, die Verhandlungen für heute abzubrechen. Sie würden am Montag fortgesetzt. Löger zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen werde, die Gespräche in konstruktiver Form abzuschließen.

Das Europaparlament fordert rund 2,3 Mrd. Euro mehr als die EU-Staaten. In absoluten Zahlen würde der EU-Haushalt gegenüber 2018 um rund zwei Prozent steigen, wenn es nach den EU-Staaten geht: Liegen die Verpflichtungsermächtigungen im laufenden Jahr noch bei 160,7 Milliarden Euro und die tatsächlichen Zahlungen bei 144,8 Milliarden Euro, so sollen diese 2019 auf 164,1 Milliarden bzw. 148,2 Milliarden Euro erhöht werden. Das Europaparlament will die Verpflichtungen auf 166,3 Milliarden Euro und die Zahlungen auf 149,3 Milliarden Euro ausbauen.

Am stärksten wollen die EU-Staaten die Ausgaben erhöhen beim Fonds für Asyl, Migration und Integration (plus 55,8 Prozent), bei Investitionen in die Infrastruktur im Rahmen von „Connecting Europe“ (plus 26,5 Prozent), beim Bildungsprogramm Erasmus Plus (10,4 Prozent) sowie im EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 (plus 5,8 Prozent).

Eine Lösung soll im sogenannten Vermittlungsverfahren zwischen Rat und EU-Parlament gefunden werden. Das Verfahren sieht vor, dass eine Einigung spätestens am Montag erzielt werden muss. Wäre das nicht der Fall, müsste das EU-Budget monatlich auf Basis des laufenden Haushalts fortgeschrieben werden.

„Es ist bedauerlich, dass jetzt noch keine Einigung möglich war und die Vertreter des Europäischen Parlaments den Verhandlungstisch heute vorzeitig verlassen haben. Wir setzen nun darauf, dass es am Montag zu einer vernünftigen Lösung kommt“, sagte die deutsche Finanz-Staatssekretärin, Bettina Hagedorn.